De Nicette Bruno a Marco Ricca: veja quais famosos estão com Covid-19

Os números da pandemia voltaram a subir e alguns famosos fazem parte da lista de pessoas com Covid-19. Há quatro internados – Nicette Bruno, Marieta Severo, Marco Ricca e Genival Lacerda – e dois músicos acabaram de receber o diagnóstico – Leonardo e Tony Bellotto. O ator Eduardo Galvão não resistiu às complicações da doença e morreu aos 58 anos, na segunda-feira (7).

Quais famosos estão com Covid-19?

Fernanda Paes Leme, Preta Gil, Sabrina Sato e Carolina Dieckman são alguns dos famosos que tiveram a doença e se recuperaram. O DJ Alok recebeu o diagnóstico negativo, na terça-feira (8). Até então, não podia visitar a filha internada na UTI, que nasceu prematura porque Romana Novais, que também contraiu o novo coronavírus, acabou entrando em trabalho de parto antes do tempo.

O cantor Leonardo, de 57 anos, anunciou que ele, a esposa e a sogra estão com Covid-19, na terça-feira (8). “Estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue”, afirmou em um comunicado. Tonny Bellotto, de 60 anos, também testou positivo e está em isolamento em casa.

Neguinho da Beija-Flor, de 71 anos, recebeu alta hospitalar, no dia 28 de novembro. “Graças a Deus estou bem e indo para casa continuar com o protocolo médico para uma total recuperação!! Obrigado a toda equipe médica, sempre nos cuidando com todo carinho!! Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e pelas orações!”, disse.

Alguns famosos com Covid-19 apresentam casos mais graves e seguem internados, como Nicette Bruno, de 87 anos, que está intubada e sedada. “O estado continua delicado. A hemodiálise está fazendo efeito. Temos que tomar bastante cuidado e ter bastante paciência, esperança e fé”, comentou Beth Goulart, filha da atriz.

Outra famosa que precisou de internação foi Marieta Severa, de 74 anos, que tem quadro estável, mas sem previsão de alta. Apresentou sintomas leves, como mal-estar e febre, e foi constatada a pneumonia.

No hospital há quase uma semana por causa do novo coronavírus, Marco Ricca, de 58 anos, foi intubado. Genival Lacerda, de 89 anos, teve melhora no quadro clínico: pressão arterial e taxas normalizadas, além de cessão da febre.