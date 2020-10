A dieta da Adele causou burburinho na internet e também inspirou os fãs na busca pelo emagrecimento.

Todos os olhos estavam em Adele no último sábado (24) no “Saturday Night Live”. Afinal, a cantora apareceu muito mais magra e fez sua aparição na TV pela primeira vez com o novo físico.

“Eu sei que estou realmente muito diferente desde a última vez que você me viu”, disse a cantora durante seu monólogo de abertura. “Mas, na verdade, por causa de todas as restrições do covid-19 e as proibições de viagens, eu tive que viajar com pouca bagagem e só pude trazer metade de mim, e esta é a metade que escolhi”.

No ano passado, a cantora de 32 anos recebeu fortes elogios e também repreensões por sua recente perda de peso. Depois de postar uma foto quase irreconhecível no Instagram em maio para comemorar seu aniversário, alguns fãs se assustaram. De acordo com eles, perder tanto peso não é saudável.

Dieta da Adele

A transformação de Adele é amplamente atribuída à dieta Sirtfood, um programa fundado no Reino Unido que também é adotado pela Pippa Middleton.

O plano da dieta, que muitas vezes passa por comparações com à dieta mediterrânea, tem foco na proteína sirtuin.

Esta é uma proteína que se encontra na couve, azeite de oliva extra virgem, trigo sarraceno, mirtilo e matchá. Mas, felizmente, a dieta também permite a ingestão de chocolate amargo e vinho tinto.

A primeira fase da dieta pode fazer com que a pessoa perca até 3kg em sete dias. Os três primeiros dias tem como limite a ingestão de 1.000 calorias. Depois são quatro dias de ingestão de 1.500 calorias. Ao final desses dias, pode-se então comer de forma relativamente normal – se for um prato que contém os alimentos sugeridos pela Sirtfood.

Inspiração

Aidan Goggins, co-autor do livro “A Dieta Sirtfood” junto com Glen Matten, disse estar emocionado com o sucesso da cantora.

“Adele era membro do clube de saúde privado KX em Londres, onde Glen e eu fundamos a dieta Sirtfood. E, então Pete Geracimo a encorajou a seguir a dieta”, disse ele ao The Post.

Contudo, no ano passado, amigos da cantora revelaram a ele que Adele ainda segue estritamente a dieta.

Agora, outras fãs da cantora e blogueiras tem seguido também a dieta em busca dos mesmos resultados.