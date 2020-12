Djonga faz show durante a pandemia e web fica indignada

Na manhã de segunda (07), o nome do rapper Djonga estava envolvido em uma polêmica. O motivo foram algumas imagens vazadas de um show de grande porte que o cantor realizou no Rio de Janeiro no último final de semana.

Show de Djonga no fim de semana

Nas imagens, o rapper aparece inclusive nos ombros dos fãs, em total contato, enquanto se apresenta. O show estava lotado. Por isso, o nome Djonga foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. O assunto dividiu opiniões entre usuários. Alguns internautas questionaram a promoção de um show deste tamanho durante a pandemia do coronavírus. Além disso, o Brasil está com alta de casos novamente e o Rio de Janeiro aumentou as internações por conta da COVID-19.

Contudo, outros defenderam o cantor e afirmam que o julgamento seria racista, pois outros cantores também promoveram eventos durante a pandemia e não houve repercussão negativa.

Confira alguns depoimentos a respeito:

o pessoal morrendo de covid depois de ir no show clandestino do djonga:

pic.twitter.com/LXPg9lbrOh — andré (@andredtra) December 7, 2020

Rio de Janeiro batendo recordes de internados e mortos por covid. Que bom que o nome do Djonga nas redes é “Deus”, talvez assim ele consiga cuidar da vida dessas pessoas. pic.twitter.com/xBsWaCWGl9 — Lana de Holanda (@lanadeholanda) December 7, 2020

É um absurdo mesmo o show do Djonga lotado daquele jeito. Só é importante frisar que tipo 90% dos artistas brasileiros mais populares já fizeram shows assim. Tem pagodeiro fazendo show lotado há 6 meses já. Tem sertanejo organizando quase um show pra chá-revelação. 🤨 — Lola Ferreira (@lolaferreira) December 7, 2020

os cara ta puto pq o djonga ta fazendo show kjkjjjjjjjjjjk porra o cara tem uma equipe gigante pra pagar, necessidade de por comida na mesa de casa ces vao pagar as conta dele? — light yagami preto (@CHITAFRICA) December 7, 2020

O Djonga não obrigou ninguém a ir https://t.co/1dcn4jDXvO — Leão do Norte 🦁 (@leao_norte_) December 7, 2020

Djonga não vai se manifestar

Segundo a revista Quem, a assessoria do rapper confirmou que o show ocorreu no Rio de Janeiro. Entretanto, afirmou que Djonga não vai se manifestar a respeito dessa polêmica. Até o momento, o cantor não se pronunciou em nenhuma rede social.

Alta de casos no Rio de Janeiro

Assim como no restante do país, o Rio de Janeiro está com os casos de COVID-19 e internações aumentando.

O Rio de Janeiro chegou a 370 mil casos e quase 23,1 mil óbitos pela Covid-19 neste sábado (5). Nas últimas 24 horas, foram registrados 82 óbitos pela doença e 2.626 novos casos.

Embora a média móvel de mortes está em 80 mortes por dia pela doença, negativa (-17%) em comparação aos sete dias anteriores.

A média móvel de casos desceu para 2.501 casos, mas com variação mais alta (56%) em comparação à última semana. Os números se concentram, em sua maioria, na capital fluminense.

Além disso, o governo do Rio já tomou medidas para tentar atender a demanda hospitalar como a abertura de novos leitos em sete unidades de saúde e, a partir de 7 de dezembro, vai suspender as cirurgias eletivas que não sejam de alta complexidade.