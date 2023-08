Mãe de Larissa Manoela se pronuncia após entrevista no Fantástico

Pedagoga de formação, Silvana Taques, de 52 anos, concedeu entrevista para Monica Bergamo, da Folha de São Paulo, sobre a polêmica com Larissa Manoela, de 22 anos. Em texto publicado na noite de quarta, 16, a mãe da atriz começa dizendo que abandonou a carreira para se dedicar ao trabalho da filha, que começou a modelar aos 4 anos. Veja a reportagem:

O que a Mãe de Larissa Manoela falou?

Na entrevista para a Folha, a mãe de Larissa Manoela diz que foi "empresária, cozinheira e motorista" para a filha e que ela e o marido, o representante comercial Gilberto Elias dos Santos, 56 anos, ajudaram a filha construir seu império, que segundo relatou Larissa no Fantástico é de R$ 18 milhões.

Silvana evitou falar sobre a disputa patrimonial que deixou o caso tão atraente ao público e focou em seus sentimentos como mãe e a atual relação fragilizada com Larissa, mas afirmou que tanto ela quanto o marido fizeram tudo pensando na filha e que nunca faltou nada para a jovem. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela", comentou.

A pedagoga também negou que ela e Gilberto tenha tentado controlar o dinheiro e vida da filha e que se cometeu erros foi por "excesso de zelo" por Larissa. Ela ainda afirmou que nunca tomou uma decisão sem o consentimento da jovem, que sempre foi informada sobre tudo.

O noivado da atriz de 22 anos com o ator André Luiz Frambach, de 26 anos, no final do ano passado - que foi apontado como motivo de briga na família - também foi um tópico abordado pela mãe de Larissa Manoela na entrevista, que disse que aceitou a filha ir morar com o namorado no começo do ano, mas não concordou com a ideia, porque teve uma intuição de mãe que a fez discordar da decisão da garota.

Sobre o rompimento na relação da família, que tem se comunicado há algum tempo apenas por meio de advogados, Silvana espera que os três possam se reconectar no futuro e disse que Larissa sempre foi uma boa filha e continuará a amando como tal. Segundo o advogado do pai e mãe de Larissa Manoela, a dupla não pretende ir à imprensa para falar mal da garota e "estão de coração destroçado e incrédulos" com a situação.

Entrevista Larissa Manoela no Fantástico

Ao falar pela primeira vez sobre o assunto na imprensa, Larissa Manoela contou ao Fantástico que começou a ter problemas com os pais a partir dos 18 anos, quando quis entender mais de seu negócio, o quanto ganhava, os gastos da empresa e detalhes da carreira. Ela alegou que seu dinheiro era controlado por Silvana e Gilberto, que lhe davam uma mesada por mês e que precisava de autorização para gastos maiores.

Ela também contou que descobriu que a empresa Dalari Produções e Eventos, criada para gerir a carreira da jovem, não era dividida igualmente entre ela e os pais. Todos supostamente deveriam ter 33% da empresa, porém, Larissa tinha direito a apenas 2%, enquanto os pais somavam 98%.

A famosa revelou que começou uma briga pela redistribuição na sociedade da empresa que acabou na jovem cedendo seu patrimônio de R$ 18 milhões para os pais na tentativa de dar um fim na disputa.

Você consegue assistir a entrevista completa de Larissa Manoela no Fantástico no canal do Youtube do G1, portal do grupo Globo:

