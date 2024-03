Edu Guedes casamentos: a vida amorosa do atual de Ana Hickmann

Edu Guedes casamentos: a vida amorosa do atual de Ana Hickmann

Edu Guedes, 49 anos, e Ana Hickmann, 43 anos, assumiram um romance no dia 12 de março de 2024, o que levou parte do público a relembrar os casamentos e namoros do chef de cozinha - inclusive com Eliana. Relembre os amores públicos do famoso.

+ Ana Hickmann antes e depois

Edu Guedes já foi casado com quem?

Edu guedes e ex-relações - foto: redes sociais

O chef Edu Guedes já foi casado 2 vezes e a primeira vez que subiu ao altar foi com a apresentadora Eliana, em dezembro de 2004. A cerimônia foi realizada nos jardins da mansão da apresentadora, em Alphaville, e recebeu 500 convidados. A relação durou dois anos e quatro meses. À época, artista do SBT disse que o casal estava sem sintonia e que ela não queria continuar infeliz.

Um ano após o divórcio de Eliana, em agosto de 2008 Edu Guedes se casou com a empresária Daniela Zurita , que estava grávida de três meses. A cerimônia civil ocorreu Fazenda Santa Cruz, em Araras. Da união nasceu Maria Eduarda, única filha do chef.

O casal se separou em 2012 e em comunicado à imprensa disse que o fim da relação aconteceu de forma amigável.

Ainda em 2012, Guedes começou a namorar a dermatologista Thais Jerez. Eles chegaram a morar juntos, mas a relação chegou ao fim em 2016. O motivo do término não foi exposto.

O galã ficou dois anos solteiros até que em 2016 anunciou um relacionamento com a jornalista Érica Reis. Na época, os dois trabalhavam na TV Record e teriam se conhecido nos bastidores, mas o namoro terminou dois anos depois, em novembro de 2018.

Em 2022, Edu Guedes assumiu seu namoro com Jaque Ciocci, então bailarina do programa do Faustão na Band. O fim aconteceu em novembro de 2023.

Namoro com Ana Hickmann

Quatros meses depois de anunciar sua separação de Alexandre Corrêa, após ser vítima de violência doméstica, Ana Hickmann assumiu que está namorando Edu Guedes.

Os rumores da relação começaram em fevereiro, quando os dois foram flagrados em uma viagem no interior de SP, e a confirmação veio dois meses depois com uma sequência de fotos divulgadas nas redes sociais. "É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu na legenda.