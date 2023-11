O que muda? Ana Hickmann não terá divórcio pela lei Maria da Penha

Ana Hickmann entrou com o processo para se divorciar de Alexandre Corrêa pela lei Maria da Penha, destinada a vítimas de violência doméstica, mas o pedido da apresentadora foi negado e a separação com o empresário será diferente do esperado. Entenda o que aconteceu.

O que aconteceu com o divórcio de Ana Hickmann e Alexandre?

O pedido de divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa com base na Lei Maria da Penha foi negado pela 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de São Paulo nesta quarta, 29, segundo informações apuradas por Larissa Pandori, do G1, com o advogado do empresário, Enio Martins Murad.

Ainda de acordo com o que o advogado de defesa passou para o portal de notícias, agora o processo mudará da Vara Criminal para a Vara de Família. Isso significa que a apresentadora terá um divórcio comum, sem a agilidade da lei para a situação de violência doméstica.

No último domingo, 26, em sua primeira entrevista sobre o caso, ao Domingo Espetacular, Ana Hickmann disse que deu entrada no processo de divórcio, no dia 22 de novembro, pela Lei Maria da Penha, que facilita para as vítimas e por isso é muito mais rápido, devido ao teor de urgência.

"Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode mais existir, porque senão a gente ainda tem que provar que aquele relacionamento ainda pode ser tentado. Já pela lei Maria da Penha é muito mais rápido", explicou. Mesmo com as acusações de agressão, Ana Hickmann não conseguiu que o processo tramitasse pela Vara Criminal.

Alexandre Correa não se pronunciou desde que a notícia foi revelada, mas Ana Hickmann fez duas publicações no Instagram após o assunto vir a tona. Nos stories, ela escreveu uma mensagem de motivação e no feed disse que sabe que não está sozinha e agradeceu o apoio.

"Deus nos permite que as coisas aconteçam para bagunças a nossa vida. Tenha fé, o seu agir está fazendo as mudanças necessárias. Deus te fará vencer e te honrar. Ele já está preparando um propósito grandioso. Tenha paciência, todo processo exige tempo. Deus vai agir no momento certo. Bom dia", publicou em story.

"Me reconhecendo, me reconectando e me reencontrando. É muito bom saber que não estou sozinha. Só quem já passou por tudo que estou vivendo sabe o quanto precisamos ser fortes e ter coragem de enfrentar monstros e demônios. Nossa luz nunca vai apagar", escreveu no feed da rede social.

Ana Hickmann revelou em sua primeira entrevista sobre caso no Domingo Espetacular que foi agredida pelo marido Alexandre Correa no dia 11 de novembro, na casa do casal em Itu, interior de São Paulo. Ela disse que a briga foi motivada por um assunto financeiro que ela trouxe em pauta para falar com o filho do casal, o que irritou o empresário.

Os dois começaram então com uma discussão verbal, até que Ana Hickmann ficou com medo do marido e tentou se trancar na cozinha. No entanto, de acordo com o que a apresentadora contou, seu braço foi machucado porque Alexandre tentava impedi-la de fechar a porta de correr do cômodo.

Somente depois que um dos cachorros da apresentadora avançou no empresário foi que Ana Hickmann conseguiu se trancar. Alexandre quase invadiu a cozinha por uma das janelas, mas desistiu depois que ela consegui ligar para a polícia. Ela relatou também que considerava o relacionamento tóxico antes mesmo da agressão e que o marido está sendo investigado por fraude por conta de dívidas da empresa deles.

