Eduardo Araújo: antes e depois do cantor da Jovem Guarda

Um dos principais nomes da Jovem Guarda, movimento que marcou a música brasileira nas décadas de 60 e 70, Eduardo Araújo ainda não pendurou as chuteiras e continua na ativa. Além de shows, o músico faz aparições na televisão, dá entrevistas e mantém seu nome relevante. Hoje aos 81 anos de idade, veja o antes e depois de Eduardo Araújo.

Antes e depois de Eduardo Araújo

Natural de Juíma, Minas Gerais, Eduardo Araújo nasceu em julho de 1945 e começou a se destacar na música na década de 60, época que marcou o surgimento da Jovem Guarda.

Seu primeiro álbum foi Garoto do Rock, em 1961, mas esse não fez tanto sucesso, apesar de ter participado de programas na época. Foi em 1966 e 1967 em que ele conquistou a fama com dois hits que são conhecidos até hoje. O Bom, foi o primeiro deles, composição de Carlos Imperial que levava o famoso refrão "ele é o bom, é o bom, é o bom" e tem também a famosa estrofe "meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, é só na areia eu sei trabalhar".

Em seguida foi a vez de "Vem quente que eu estou fervendo", que compôs com Carlos Imperial e também de ganhar a voz de Araújo, também ficou famosa na interpretação de Erasmo Carlos no álbum O Tremendão.

Com o sucesso, ele ganhou contrato com a extinta TV Excelsior para apresentar o programa O Bom, ao lado da esposa Sylvinha, que também era cantora. Em seguida, ele lançou vários álbuns, como A Onda é Boogaloo (1969), com faixas como Longe de Você, Tenho que ter Todo o seu Amor, Rua Maluca, entre outros, além de Eduardo Araujo (1973) e Pelos Caminhos do Rock (1975).

Após quase duas décadas de carreira, entre os anos 80 e 90, Eduardo Araújo se distanciou um pouco do que já havia lançado e fez canções inclinadas ao country-rock, trazendo raízes sertanejas. Nesta época, lançou Pé na Estrada (1990), Pó de Guaraná (1990), entre outros.

Nos anos 2000, ele continuou produzindo e teve álbuns como Lado a Lado (2013), A Aventura não Termina (2016) e vários outros. Atualmente, ele continua fazendo shows e lançando músicas. Após uma pausa durante a pandemia, ele voltou a viajar pelo país com a turnê Do country à viola.

Eduardo Araújo é casado?

Eduardo Araújo está com a designer e empresária Tania Meirelles, de 65 anos, desde 2012. Segundo o Linkedin de Tânia, ela é formada em direito e cuida da SOS Sertanejo, empresa de vendas de shows de Eduardo Araújo e também da dupla sertaneja Belmonte e Amarai. O relacionamento de uma década começou quatro anos depois que o músico se tornou viúvo.

Até 2008, Eduardo Araújo era casado com Sylvinha Araújo, também cantora e compositora reconhecida da Jovem Guarda. Eles ficaram juntos por quase quatro décadas. Sylvinha faleceu em junho de 2008, aos 56 anos de idade. Na época da morte, ela estava internada há mais de 20 dias no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, e lutava contra um câncer de mama.

Durante o casamento, eles tiveram dois filhos, Monica Araujo, de 52 anos de idade, e Edu Luke, de 45 anos, que seguiu os passos dos pais e também se aventurou no mundo da música. Ele é produtor musical, criou o estúdio Bongô e produziu músicas tantos para artistas solos quanto para campanhas publicitárias na televisão e cinema. Além disso, ele também já apareceu em trilhas sonoras, como as das novelas Rebelde e Vidas Em Jogo da Record TV, e O Astro, Malhação e Aquele Beijo da Globo.

