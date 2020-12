Em vídeo, Mariana Rios revela que enfrenta doença grave

A apresentadora Mariana Rios, compartilhou um vídeo emocionante revelando a doença autoimune que descobriu. Com o relato, ela contou como foi ter se recuperado após um aborto espontâneo. A notícia foi dada nesta segunda-feira (30).

Qual a doença de Mariana Rios?

Em um vídeo de 6 mintos, Mariana Rios contou que soube da doença após o aborto que sofreu. Ainda nos exames, foi descoberto um anticorpo altíssimo e perigoso em seu organismo, e que acaba provocando o aborto.

Por causa do aborto que ela soube da doença. Ou seja: se Mariana não tivesse descoberto, as consequências poderiam ser graves. “Eu não saberia que esse anticorpo hoje é forte no meu organismo, eu poderia pegar um voo, sofrer uma trombose, uma embolia pulmonar e acontecer uma fatalidade e até de repente, eu nem estar aqui com vocês. Então tudo na vida tem um propósito.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mariana Rios fala em gratidão após descoberta da doença

Embora tenha passado por uma fase difícil, a apresentadora decidiu voltar no assunto. Em busca de ajudar outras mulheres, Mariana Rios decidiu compartilhar mais de sua história.

“Hoje eu vim falar especialmente com as mulheres que, assim como eu, passaram por um aborto espontâneo. Eu decidi voltar neste assunto porque eu ainda recebo muitas mensagens de mulheres que sofreram e ainda sofrem com a dor da perda e eu queria compartilhar com vocês como foi meu processo, como eu consegui passar por tudo isso e como eu conduzi todo meu caminho, meu pensamento, pra um lugar de gratidão e sair de um lugar de sofrimento”, afirmou ela.

“Eu vou dividir algo muito pessoal com vocês, mas que acho necessário. Assim que eu tive a perda, estava tudo certo, todos os meus exames, tudo normal, o bebê crescendo normalmente, mas senti essa necessidade de investigar o porquê da minha perda e sempre com o pensamento de gratidão, de ter passado por aquilo, de ter aprendido, de ter evoluído e me transformado em uma mulher totalmente diferente.”

Mariana Rios terminam noivado após dois anos de relação

Ainda nesta semana, Mariana Rios contou à revista Marie Claire que terminou o noivado com Lucas Kalil. Os dois estavam juntos há dois anos, mas “optaram por seguir caminhos diferentes”. Neste sentido, a cantora ainda afirmou que “a amizade e respeito continuam” entre ela e o empresário.