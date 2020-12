Emicida estreia documentário ‘AmarElo’ na Netflix e dá aula de história

Emicida lançou na Netflix o documentário “AmarElo: É Tudo Para Ontem“, na terça-feira (8). Além dos bastidores do show no Theatro Municipal do São Paulo, fala sobre a história da cultura negra do Brasil nos últimos 100 anos. “Gostaria de decompor o preconceito”, disse.

Qual é o documentário do Emicida na Netflix?

O documentário “AmarElo: É Tudo Para Ontem” entrou no catálogo da Netflix, ontem. “Nasceu o nosso mais novo filho! Sonhar continua sendo a maneira mais revolucionária de mudar o mundo. E estamos mostrando isso durante 90 minutos pra mais de 190 países”, escreveu o músico em seu Instagram.

Nos bastidores do show no Theatro Municipal do São Paulo, o rapper e ativista Emicida celebrou o grande legado da cultura negra brasileira. “Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. E que, de alguma forma, meus sonhos e a minha luta começaram muito antes da minha chegada”, disse no trailler da obra, destacando que seu objetivo é “decompor o preconceito”.

Além de mostrar o processo criativo e a gravação do projeto “AmarElo”, incluindo cenas da apresentação realizada em 2019, o documentário conta a história da cultura negra do Brasil nos últimos 100 anos.

“A gente foi desconectado da grandiosidade da cultura afro-brasileira. A gente foi desconectado da beleza da produção de tanta gente boa. O negro não ‘contribuiu’, ele ‘criou’ a cultura brasileira. Então eu acho muito importante que todo mundo assista esse filme e pense quão foi furtado ao longo do tempo pelo que chamamos de história oficial. Esses personagens foram invisibilizados. Essa invisibilização serve a um processo que mantem a pessoas de pele escura e as indígenas num lugar de subalternidade”, analisou o rapper em entrevista à GQ Brasil.

Assista ao trailler

Vale lembrar que o Grammy Latino 2020 premiou o trabalho de Emicida, que teve “AmarElo” eleito o “Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa”. “Eu disse que via vocês no pódio! A vida sempre vence”, comemorou nas redes sociais.