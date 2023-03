Estrela desde criança, veja quais novelas Klara Castanho já fez na TV

Klara Castanho ganhou destaque por brilhar nas telinhas na infância e adolescência. A jovem de 22 anos está afastada das novelas desde 2015 e tem se dedicado a filmes e séries, mas suas personagens ainda são lembradas pelos noveleiros até hoje. Relembre as personagens da artista:

O que aconteceu com a atriz Klara castanho

Quais as novelas de Klara Castanho?

Na televisão desde os 6 anos de idade, Klara Castanho soma seis novelas no currículo: Revelação (2008 - 2009), Viver a Vida (2009 - 2010), Morde & Assopra (2011), Amor Eterno Amor (2012), Amor à Vida (2013 - 2014) e Além do Tempo (2015).

O primeiro trabalho foi na série Mothern, produzida pela GNT entre 2006 e 2008. A atriz com então 5 anos de idade interpretou Bel em seu primeiro papel na TV, uma garotinha esperta que vivia pedindo coisas para a mãe Mariana, personagem de Fernanda D’Umbra.

A artista trabalhou em sua primeira no SBT, com a trama Revelação, onde deu vida à personagem Daniela Mourão. O elenco trazia nomes como Sérgio Abreu, Taina Muller e Thaís Pacholek.

Em 2009, Klara estreou na Rede Globo como Rafaela, filha da personagem Dora de Giovanna Antonelli em Viver a Vida. A menina era uma vilã-mirim esperta que era apegada a mãe e nunca conheceu o pai. Rafaela tinha embate com a protagonista Helena (Taís Araújo) e tentava colher informações para a mãe, que era amante do patrão, marido de Helena.

Ela esteve no elenco de Morde & Assopra como Tonica Medeiros, onde viveu a filha de Abner (Marcos Pasquim). No folhetim das 7, a atriz interpretou uma criança inteligente e moleca, que tinha uma mini vaca de estimação chamada Coração.

Em seguida, seu trabalho foi em Amor Eterno Amor, como a personagem Clara Allende. A menina era a filha caçula de Gabriel (Felipe Camargo), e tinha Miriam (Letícia Persiles) e Gabi (Olívia Torres) como irmãs. Clara era sensível e possuía dons mediúnicos que ajudavam Verbena (Ana Lúcia Torre) a reencontrar o filho Rodrigo (Gabriel Braga Nunes).

Em 2013, Klara Castanho foi escalada para Amor à Vida, sua segunda novela de Walcyr Carrasco, mas dessa vez no horário nobre. Nesta produção, a artista interpretou Paula, filha desaparecida de Paloma (Paolla Oliveira) e criada como filha biológica de Bruno (Malvino Salvador). O folhetim foi considerado um sucesso.

A última novela de Klara Castanho na TV Globo foi Além do Tempo, na faixa das 6. Na trama de Elizabeth Jhin, ela interpretou Alice, filha de Rosa (Carolina Kasting) e Bento (Luiz Carlos Vasconcelos). Ela só aparece na história a partir da segunda fase do folhetim e faz de tudo para atrapalhar qualquer novo romance da mãe por não se conformar que ela se separou de seu pai.

Longe das novelas da Globo desde Além do Tempo, Klara Castanho não parou de trabalhar. A jovem tem atuado em vários filmes e séries nos últimos tempos. Seu último trabalho foi a segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, da Netflix.

A trama policial é estrelada pela atriz Taina Muller e trouxe Klara Castanho como a personagem Angela. A menina é filha de Mathias (Reynaldo Gianecchini), um religioso que se esconde atrás da família, sua igreja e seu suposto poder de cura para realizar atos hediondos.

Depois de um período de afastamento das redes sociais, Klara Castanho retornou ao Instagram em agosto de 2022 para falar sobre seus próximos projetos. A atriz disse que estava de volta aos sets e se dedicaria nos próximos meses nas gravações da segunda temporada de De volta aos 15, série da Netflix que também conta com Maísa e Camila Queiroz.

Além disso, no ano passado ela terminou as gravações do filme Férias Trocadas, que tem previsão de lançamento nos cinemas brasileiros para agosto de 2023.

ASSISTA AO TRAILER DE BOM DIA, VERÔNICA: