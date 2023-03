Filmes e séries da Netflix em março de 2023: veja o que tem para assistir

Mistério em Paris e Cidade Invisível estão entre as estreias - Foto: Reprodução/Netflix

‘Mistério em Paris’ e ‘Cidade Invisível’ estão entre as novidades

Tem mais novidades chegando na Netflix! A partir de março, entram para o catálogo da plataforma de streaming o novo seriado policial 'O Maestro e o Mar', além de novos episódios de 'Sombra e Ossos' e 'Cidade Invisível'. Entre os filmes, os destaques ficam por conta de Mistério em Paris, protagonizado por Adam Sandler e Jennifer Aniston.

Quais são as séries novas da Netflix?

Em 1º de março, os assinantes da Netflix podem começar a acompanhar O Maestro e o Mar, novo seriado da plataforma. A trama acompanha a história de um músico que se muda para uma ilha pitoresca para comandar um festival de música, mas uma reviravolta inesperada muda sua vida para sempre.

Também estarão disponíveis novos episódios da série brasileira Cidade Invisível, além da segunda temporada de Sex/Life, Sombra e Ossos, Que Cilada! e Vosso Reino.

Datas dos lançamentos em seriados:

O Maestro e o Mar - 1º de março - Série inédita da Netflix de mistério. Produção grega da plataforma de streaming.

Sex/Life (2ª temporada) - 2 de março - Segunda parte da série protagonizada por Sarah Shahi e Adam Demos que fez sucesso na web em 2021.

Que Cilada (2ª temproada) - 2 de março - Mais uma série policial da Netflix, conta a história de dois técnicos de TV que se deparam com uma cena de crime.

Masameer County (2ª temporada) - 2 de março - Série animada sobre a vida na Arábia Saudita.

Next in Fashion (2ª temporada) - 3 de março - Reality show de competição que busca o próximo ícone da moda.

A Lição: Parte 2 - 10 de março - Drama coreano sobre a vingança de uma jovem que sofreu atos violentos na escola.

The Real Housewives of Beverly Hills (7ª temporada) - 15 de março - Reality show que acompanha a vida de sete mulheres ricas.

Keeping Up with the Kardashians (12ª temporada) - 15 de março - Reality show que acompanha a vida das Kardashians, socialites americanas.

Sombra e Ossos (2ª temporada) - 16 de março - Série de mistério baseado no livro de mesmo nome.

Vosso Reino (2ª temporada) - 22 de março - Série argentina com temática policial sobre o assassinato de um candidato à presidência.

Cidade Invisível (2ª temporada) - 22 de março - Série brasileira de fantasia com Alessandra Negrini e Marco Pigossi.

Casamento às Cegas (4ª temporada) - 24 de março - Reality show sobre pessoas que buscam um parceiro para se casar.

Atlanta (3ª temporada) - 24 de março - Comédia dramática americana com Donald Glover.

Agente Elvis - Em breve - Série animada sobre Elvis Presley.

Sou Georgina - Em breve - Série sobre a vida de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.

Lançamentos de filmes na Netflix?

O destaque entre os filmes que serão lançados em março na Netflix fica com Mistério em Paris. O longa-metragem conta a história de Nick (Adam Sandler) e Audrey Spitz (Jennifer Aniston), detetives que tentam fazer sucesso com sua própria agência. Os protagonistas se envolvem em um caso de sequestro internacional depois que um de seus amigos é raptado em um casamento.

Outro lançamento é Luther: O Cair da Noite, que também fala sobre investigações. O detetive John Luther, um homem brilhante e decadente, consegue fugir da prisão e sai em busca de um serial killer que o assombra desde sempre.

Já no romance Esta Noite, Você Dorme Comigo, uma jornalista precisa escolher entre continuar em um casamento morto com um marido distante ou reviver um amor do passado que reaparece em sua vida.

O Incrível Hulk – Como a Fera Nasceu - 1º de março - Filme sobre a origem do super-herói Hulk.

Conta Comigo - 1º de março - Filme de drama de 1986. Baseado no livro de Stephen King.

O Enigma de Outro Mundo - 1º de março - Filme de ficcção científica de 1982.

Os Donos da Rua - 1º de março - Filme de drama de 1991 dirigido por John Singleton.

Esta Noite, Você Dorme Comigo - 1º de março - Lançamento de 2023 da Netflix. Filme de romance com Roma Gasiorowska.

Amor ao Primeiro Beijo - 3 de março - Comédia romântica espanhola lançada neste ano.

Em Uma Ilha Bem Distante - 8 de março - Filme alemão de romance lançado em 2023.

Volte Sempre! - 10 de março - Filme mexicano de comédia.

Luther: O Cair da Noite - 10 de março - Lançamento da Netflix sobre investigação policial.

A Elefanta do Mágico - 17 de março - Filme animado infantil baseado no livro de Kate DiCamillo.

Mistério em Paris - 31 de março - Filme protagonizado por Adam Sandler e Jennifer Aniston.

Kill Boksoon - 31 de março - Produção policial de ação sul-coreana.

Lançamentos da Netflix em documentários

Para quem gosta de documentários, a plataforma inclui A Cúmplice do Mal: Monique Olivier, que mostra a história do assassino francês Michel Fourniret e sua esposa. O Cerco de Waco e Criminoso ou Inocente: O Caso Big Mäck são outras novidades para este mês.

A Cúmplice do Mal: Monique Olivier - 2 de março - História sobre o assassino francês Michel Fourniret e sua esposa.

Pornhub: Sexo Bilionário - 15 de março - Expõe sucessos e escândalos do site de conteúdo adulto com depoimentos de artistas e ex-funcionários.

O Cerco de Waco - 22 de março - Relembra a história de uma operação estadunidense que matou membros de uma seita.

Criminoso ou Inocente: O Caso Big Mäck - 30 de março - História de um homem que passa seis anos na cadeia por um crime que não cometeu.

Desenhos animados, filmes para crianças e animes

A Netflix inclui a quarta e a quinta temporada do anime Inuyasha, além de mais opções de desenhos animados para crianças.

Ponte para Terabítia - 1º de março - Filme infantil de 2007 com Josh Hutcherson e Zooey Deschanel.

A Ovelha Carateca - 2 de março - Desenho animado.

Patrulha Canina: O Filme - 3 de março - Filme animado de 2021 temático sobre cachorros.

Ridley Jones: A Guardiã do Museu (5ª temporada) - 6 de março - Desenho animado sobre uma garotinha que protege um museu.

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 4, O Desafio Final - 14 de março - Filme estrelado pelo influenciador digital Luccas Neto.

A Casa Mágica da Gabby (7ª temporada) - 20 de março - Animação temática sobre gatinhos.

Cadê Nossa Humana? - 21 de março - Animação original da Netflix sobre pets animados.

Inuyasha (4ª e 5ª temporada) - 28 de março - Adaptação da série de mangá japonesa de mesmo nome.

Power Rangers - 31 de março - Franquia americana de super-heróis.

