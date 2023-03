O que aconteceu com a atriz Klara castanho? Atriz quebra silêncio

Klara Castanho é atriz desde criança e participou do Altas Horas especial do Mês da Mulher.

No Altas Horas que vai ao ar nesse sábado, 4 de março, Klara Castanho, 22 anos, expôs pela primeira vez a violência que sofreu. A atriz foi vítima de estupro e engravidou, e o assunto se tornou público em meados de junho do ano passado, mas contra a vontade da artista.

Os bastidores da gravação do programa foram revelados em primeira mão pela jornalista Patrícia Kogut, do O Globo.

No programa apresentado por Serginho Groisman, Klara Castanho contou que depois de revelar ao público pelo que passou, denunciou todos os crimes ao qual foi submetida e entrou com medidas judiciais, a qual diz confiar. “Foi um período de recolhimento voluntário depois de tudo o que aconteceu no ano passado. Depois que vim a público, de novo, de forma forçada , eu denunciei todos os crimes aos quais fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção", disse.

Na ocasião, a atriz também criticou a forma que sua vida foi exposta e que o silêncio de 9 meses foi uma escolha pessoal. Ela decidiu passar por um período de recolhimento depois de tudo o que aconteceu quando seu caso foi parar na mídia.

Kogut revelou também que Klara Castanho escolheu falar sobre o assunto pela primeira vez na televisão no Altas Horas por conta do acolhimento que o programa de Serginho Groisman permite.

Em uma chamada da TV Globo sobre o programa deste sábado com Klara Castanho, é exibido alguns trechos da atriz na atração da emissora. Ela aparece emocionada em um momento com Roberta Miranda e durante um abraço com Sandra Annenberg, além de fazer um comentário: "quero muito agradecer o acolhimento".

Quem é Klara Castanho?

Klara Castanho nasceu em 6 de outubro de 2000 no estado de São Paulo e é atriz desde criança. A jovem atuou na série Mothern e na novela Revelação entre 2006 e 2009, mas realmente ganhou notoriedade no país quando viveu a personagem Rafaela na novela Viver a Vida (2009 - 2010), do aclamado autor Manoel Carlos.

Depois, a carreira da artista começou a decolar. Ela foi Tonica Medeiros em Morde & Assopra (2011), de outro aclamado autor, Walcyr Carrasco. Anos mais tarde, ela trabalhou novamente com o escritor, como a Paulinha de Amor à Vida (2013 - 2014).

Além disso, ela viveu Clara Allende em Amor Eterno Amor (2012) e Alice de Além do Tempo (2015), ambas novelas de Elizabeth Jhin.

O público também viu a jovem crescer nas telas dos cinemas, com os filmes É Fada!, com a influencer, atriz e youtuber Kéfera, Chocolate (2017), 1817: A Revolução Esquecida (2017) e Tudo por um Pop Star (2018), produção que trabalhou ao lado de Maísa e Mel Maia.

Dedicada a outras áreas, a atriz está longe das novelas da Globo há alguns anos. Nos últimos tempos, Klara Castanho participou de série e filmes, como Mal Me Quer (2019), Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo (2020), Confissões de uma Garota Excluída (2021), Galeria do Futuro (2021), e De Volta aos 15 (2022).

O trabalho mais recente da atriz foi na plataforma da Netflix, na segunda temporada de Bom Dia, Verônica (2022). A atriz interpretou a personagem Ângela Cordeiro, filha do vilão Mathias, papel de Reynaldo Gianecchini. Na trama, Mathias é líder de uma igreja e esconde crimes obscuros nas paredes de sua igreja e casa.