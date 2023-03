Horário das novelas da Globo 2023: que horas começa de segunda a sábado

O horário das novelas da Globo é fixo, sempre há uma trama para às 18h, às 19h e 21h. Porém, em 2023, a emissora ganhará novidade, com trama chegando na faixa das 22h00. Além disso, dois folhetins inéditos vão estrear nos próximos meses, Amor Perfeito em março e Terra e Paixão em maio.

Chocolate com Pimenta na Edição Especial

A faixa das 14h45 é recente entre as novelas da Globo. A Edição Especial começou no final de 2021 com O Cravo e a Rosa e meses depois Chocolate com Pimenta entrou no ar, ambas de Walcyr Carrasco.

O folhetim é estrelado por Mariana Ximenes e Murilo Benício e já foi exibido outras vezes na TV Globo e canal Viva. A trama mostra a mocinha Ana Francisca sofrendo muito durante a juventude na fíctícia cidade de Ventura e tendo seu coração partido por Danilo. Ela retorna alguns anos mais tarde, agora rica, e promete acertar as contas.

O Rei do Gado é a novela do Vale a Pena Ver de Novo

Na faixa das 17h00, O Rei do Gado é a atual novela do Vale a Pena Ver de Novo. O folhetim substituiu A Favorita e está no ar desde novembro de 2022, com previsão de durar até junho de 2023. O folhetim que entrará em seu lugar ainda não foi escolhido pela TV Globo. O que se sabe até agora é que será uma trama das 21h. Após mudanças da emissora, apenas novelas do horário nobre são exibidas nesta faixa. As demais ficam com a Edição Especial no começo da tarde.

De Benedito Ruy Barbosa, a trama da novela se divide em duas fases. Na primeira, é apresentada a rivalidade entre as famílias Berdinazzi e Mezenga e o amor proibido de Giovanna (Letícia Spiller) e Henrico (Leonardo Brício). O casal tem um filho, Bruno, que une o sangue das duas famílias.

Anos se passam e Bruno se torna um grande pecuarista da região, mas a briga entre as famílias continua. Tudo muda quando ele se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar).

+Remake de Renascer é confirmado com neto de Benedito como autor

Mar do Sertão é atual novela das 18h

Na faixa das 18h, Mar do Sertão é a atual trama, mas o folhetim não ficará no ar por muito tempo. A saga de Zé Paulino (Sergio Guizé), Candoca (Isadora Cruz) e Tertulinho (Renato Góes) tem previsão de acabar no dia 17 de março, de acordo com Patrícia Kogut. O folhetim de Mario Teixeira estreou em agosto de 2022 e substituiu Além da Ilusão, primeira novela solo de Alessandra Poggi.

Amor Perfeito estreia em março entre as novelas da Globo

Assim que Mar do Sertão se despedir das telinhas, o público da faixa das 18h dará às boas vindas para Amor Perfeito. A trama é estrelada por Camila Queiroz e Diogo Almeida, que dão vida ao casal Marê e Orlando. O outro protagonista é o ator mirim Levi Asaf, filho perdido da dupla.

Na história do folhetim criado por Duca Rachid e Júlio Fischer, Marê é filha de um empresário, Leonel, e é a próxima na linha de sucessão do dono de hotel. O problema é que a garota fica no meio do caminho da madrasta, a megera Gilda (Mariana Ximenes), que quer tirar a enteada da jogada.

A vilã então arma um plano e incrimina Marê por um assassinato. Ela então se separa de Orlando e acaba tendo o filho Marcelinho na cadeia. Oito anos se passam e Marê tenta recuperar sua vida e reencontrar o filho.

Vai na Fé na faixa das 19h

Vai na Fé estreou em janeiro de 2023 e continuará na faixa das 19h entre as novelas da Globo por algum tempo. A trama é de Rosane Svartman, conhecida pelo público por sucessos da faixa como Bom Sucesso (2019) e Totalmente Demais (2015). Além de seu horário fixo, a novela também ganha reapresentações na madrugada da TV Globo da 1 da manhã.

A história do folhetim é protagonizado por Sol, personagem vivida por Sheron Menezzes em sua primeira protagonista de novela. Ela é uma mulher batalhadora que vende quentinhas e faz o que pode para sustentar a família. Tudo muda em sua vida quando ela reencontra o amigo Vitinho (Luis Lobianco), que trabalha para o cantor Lui Lorenzo.

Sol já foi a "princesa do baile" na juventude e era atração de bailes funk. Com o reencontro, ela ganha a chance de ser bailarina de novo, mas entra em conflito com a família por isso.

+Conheça quem canta a abertura da novela Vai na Fé, trama das 7

Travessia é atual novela das 21h entre as novelas da Globo

Travessia é de Gloria Perez e está nas telinhas da TV Globo desde outubro de 2022. O folhetim será finalizado em maio e marca uma das piores audiências da faixa. O folhetim não caiu no gosto popular e sofreu muitas críticas durante sua exibição.

O pontapé inicial da trama foi uma fake news que destruiu a vida de Brisa, quando a jovem foi confundida com uma sequestradora de crianças devido a uma montagem. Porém, a história do folhetim se afastou desta trama depois de algum tempo e hoje os conflitos que mais marcam o folhetim são as brigas constantes do ex-casal Brisa e Ari pela guarda do filho, o romance da protagonista com Oto e a rivalidade de Moretti e Guerra, que esconde que a filha Chiara é filha do ex-sócio.

Terra e Paixão estreia em maio na faixa das 9

Terra e Paixão estreia em maio e é uma promessa de sucesso no canal na faixa das 21h entre as próximas novelas da Globo. O folhetim é de Walcy Carrasco, autor de vários novelas da Globo e que geralmente agrada o público. A trama é estrelada por Barbara Reis e se passa em Mato Grosso do Sul.

Na história, Aline (Barbara Reis) perde o marido e acaba lidando com a administração de terras na região. Ela tem o interesse de muitos homens e acaba despertando os olhares de dois rapazes que fazem parte da vida da vilã Irene (Gloria). Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro) vão disputar a moça, mas eles não serão os únicos.

+Novela Terra e Paixão: quem é quem no elenco?

Todas as Flores ganhará exibição na faixa das 22h

O ano de 2023 trará uma novidade para a programação da TV Globo. De acordo com o Notícias da TV, Todas as Flores será exibida na faixa 22h00, no segundo semestre do ano. A emissora ainda não confirmou o horário do folhetim, mas já afirmou que a produção original Globoplay vai para a TV aberta.

Todas as Flores estreou em outubro de 2022. O folhetim traz cinco capítulos semanais, que costumam sair nas quartas-feiras, e exibiu 45 episódios em sua primeira metade. Agora em 2023, a trama volta em abril com sua segunda e última parte, novamente com capítulos semanais na Globoplay.

O folhetim terá no total 85 capítulos na plataforma streaming, mas ganhará algumas mudanças e nova edição para a exibição na televisão, o que pode alterar este número. A trama segue o reencontro de Maíra (Sophie Charlotte), uma garota cega, com a mãe que a abandonou e uma irmã mais nova megera.