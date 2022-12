Eterno clube do Rei, Santos se pronuncia após morte de Pelé

O tetracampeão do mundo Pelé morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, aos 82 anos. O Rei do Futebol lutava contra um câncer no cólon. Considerado o maior jogador da história, Edson Nascimento vestiu a camisa do Santos por toda a carreira. O clube, nas redes sociais, prestou as homenagens ao Rei.

Santos publica mensagem sobre Pelé nas redes

O mundo se despede hoje, 29 de dezembro de 2022, do maior jogador de futebol de todos os tempos: Pelé. Aos 82 anos, o craque lutava contra um câncer no cólon, além de problemas de saúde que se agravaram. Internado no Hospital Albert Einstein, o ex-jogador do Santos estava reunido com a família.

O Santos foi o único time que Pelé defendeu no Brasil. Depois, antes de encerrar a carreira, ele jogou no NY Cosmos, nos Estados Unidos, além da passagem brilhante pela Seleção Brasileira. Foram 20 títulos com a camisa do Peixe. O clube paulista, nas redes sociais e no site, prestou homenagens ao Rei do Futebol.

Uma imagem com uma coroa foi publicada no Twitter, assim como no Instagram. No site, um texto de agradecimento também foi indicado para honrar a memória do Rei. Além disso, vídeos de momentos da carreira do Pelé também foram publicados.

Confira na íntegra o texto do Santos.

"O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do melhor jogador de futebol de todos os tempos, o homem que levou o nome do Alvinegro Praiano para o mundo, nosso maior ídolo, que eternizou a camisa 10 e a transformou em obra de arte. Qualquer homenagem é pequena perto da grandeza de Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Rei Pelé.

O menino de Três Corações, o Dico para o seo Dondinho e para a Dona Celeste, o Bilé em homenagem ao ídolo de infância, o Gasolina quando pisou no campo da Vila Belmiro, que se transformou no maior. Os 1.116 jogos, os 1.091 gols, os 45 títulos com a camisa santista. Assim o mundo viu nascer, crescer e se tornar um atleta com números inigualáveis. Um homem que se foi, uma história que será contada por todos os tempos.

É com imensa tristeza e pesar que o Clube decretou luto oficial de sete dias e a bandeira foi hasteada à meio mastro. Nossos sentimentos à mãe dona Celeste, à esposa Márcia Aoki, filhos e netos e para todos os apaixonados pelo esporte, como nós, súditos do Rei, para sempre.

As informações sobre o velório e enterro serão divulgadas em breve".

Confira a imagem em homenagem ao Rei.

Quando será o velório de Pelé?

A família do Rei ainda não divulgou detalhes sobre o velório. Porém, de acordo com o portal GE, uma estrutura foi montada na Vila Belmiro dias antes e, por isso, existe a suspeita de que algo relacionado ao Rei, como homenagens, serão feitos em Santos.

O sepultamento será em Santos, mas datas não foram divulgadas. Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. O motivo, segundo o GE, foi uma infecção respiratória depois de ter covid-19, além do tratamento para câncer.

Nesta quinta-feira, o Rei se despediu do mundo.

Carreira de Pelé

Edson Arantes do Nascimento. Aos 82 anos, Pelé coleciona feitos e histórias que nenhum outro jogador jamais conquistou. Três taças da Copa do Mundo, nos anos de 1958, 1962 e 1970 com apenas 17 anos na primeira edição.

Ele integrou desde cedo as categorias de base do Santos, clube em que jogou a vida toda. Foram 20 títulos oficiais, além de amistosos e outros torneios. O desempenho também rendeu convocações para a Seleção Brasileira.

Em 1975, Pelé optou por viver novas experiências no NY Cosmos, clube dos Estados Unidos, onde permaneceu por dois anos, até ganhar um título em 1977. Neste mesmo ano, ele se despediu do futebol .

LEIA TAMBÉM:

Joshua e Celeste: conheça os filhos gêmeos de Pelé

Quando começam os jogos de futebol em 2023 no Brasil?