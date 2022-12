Joshua e Celeste: conheça os filhos gêmeos de Pelé

Pelé, o Rei do Futebol, tem sete filhos, frutos de dois casamentos e namoros em toda a vida. Joshua e Celeste são os filhos gêmeos de Pelé, mas diferentes do que se espera ambos permanecem no privado e não utilizam as redes sociais. Saiba quem são os gêmeos do talentoso jogador de futebol e os principais detalhes.

Conheça Joshua e Celeste, filhos gêmeos de Pelé

Os filhos gêmeos de Pelé, o Rei do Futebol, são Joshua e Celeste, de 26 anos. A dupla é fruto do segundo casamento do jogador com a cantora gospel Assíria Lemos Seixas.

Porém, diferente do que se espera, os gêmeos não são ativos nas redes sociais. Tanto Celeste quanto Joshua mantém o perfil fechado no Instagram, com 1.380 e 4.867 seguidores respectivamente.

Joshua divide o seu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos. Assim como o pai e o irmão Edinho, ele também trabalha com esporte, mas na parte de fisiologia. Ele tem passagem pela categoria sub-20 no Santos, clube que o pai defendeu por toda a vida.

Segundo o portal GOAL, Joshua estudou em Tampa, na Flórida, até começar a trabalhar no departamento de fisiologia do Peixe. Ele também se especializou em psicologia do esporte.

Celeste, também de 26 anos, é ainda mais discreta. Com apenas 1.380 seguidores no Instagram, a jovem não disponibiliza informações pessoais e pouco se sabe sobre o que a filha do Rei faz ou estuda.

Ela nasceu em 28 de setembro de 1996, e assim como o irmão, divide o seu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos. Em dezembro de 2022, Celeste esteve presente com a família Nascimento em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, ao lado do pai.

Quantos filhos Pelé tem?

Pelé tem sete filhos: Kely, Edinho e Jennifer do primeiro casamento com Rosemeri Cholbi em 1966, depois vieram os gêmeos Joshua e Celeste com a segunda mulher, a cantora gospel Assíria Seixas Lemos.

Mais tarde, Pelé também tornou-se pai de Sandra Nascimento após o jogador se envolver com Anisia Machado. O Rei do Futebol, porém, nunca reconheceu a garota como sua filha e não quis manter contato.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, Sandra entrou em uma disputa judicial em 1990 para fazer um teste de DNA, obrigando o atleta a faze-lo também. O resultado confirmou a paternidade de Pelé com Sandra. A relação dos dois, porém, nunca foi boa ou próxima.

A sétima filha de Pelé é Flavia Kurtz, em caso amoroso com Lenita Kurtz.

Carreira de Pelé

Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações em 23 de outubro de 1940, em Minas Gerais. Filho de um jogador de futebol, tinha o dom e a paixão pelo esporte correndo nas veias.

Mudou-se para Bauru e, mais tarde, para Santos, até entrar para a categoria de base do Santos, clube que defendeu por toda a sua carreira, em 1956. Por toda a história foram 23 títulos na passagem pelo time, que também lhe renderam convocações para a Seleção Brasileira.

Em 1975, Pelé aventurou-se nos Estados Unidos para defender o NY Cosmos, até se aposentar dois anos depois em 1977 no dia 01 de outubro.

Na Seleção Brasileira, Pelé foi responsável pelos títulos na Copa do Mundo em 1958, depois em 1962 e em 1970.

