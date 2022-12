Quando começam os jogos de futebol em 2023 no Brasil?

Saiba as datas das principais competições no Brasil pelo futebol. Foto: Reprodução Lucas Figueiredo/CBF

Campeonatos Estaduais, as quatro divisões do Brasileirão e a Copa do Brasil estão no calendário para a próxima temporada. As equipes se preparam para entrar em campo na busca de títulos e novos desafios. Mas quando e qual será o primeiro jogo de futebol em 2023 no país?

Qual é o primeiro jogo de futebol em 2023?

O primeiro jogo de futebol no Brasil vai ser entre Penapolense e Capivariano em 02 de janeiro de 2023, segunda-feira, na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior, também conhecida como Copinha, torneio de base.

No calendário brasileiro, os Campeonatos Estaduais vem na sequência logo após o fim da Copinha, inaugurando a nova temporada. Cada estado do país, através da sua federação, organiza o torneio entre as equipes durante todo o mês de janeiro, fevereiro, março e abril.

Outro torneio que também promete dar o que falar é a Supercopa do Brasil, marcado para janeiro entre Flamengo e Palmeiras. No meio do ano, o Brasileirão entre as quatro divisões também vai agitar o futebol.

Confira as principais datas entre as competições do futebol em 2023 no Brasil.

Copinha reúne garotos em torneio de base

A Copa São Paulo de Futebol Junior, ou Copinha, é um torneio de base no futebol masculino entre clubes de todo o Brasil.

Durante o calendário brasileiro do futebol, a Copinha é o primeiro compromisso, realizado entre o dia 02 de janeiro até 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo.

São 128 equipes disputando na primeira fase, enquanto somente 32 avançam para a segunda fase, depois as oitavas de final, quartas, semifinal e a final. O SporTV, a FPF TV, o Paulistão Play e o canal do Paulistão no Youtube transmitem as partidas.

Campeonatos Estaduais começam em janeiro

Com o fim da Copinha, o pontapé inicial nos Estaduais em todo o país será dado. Cada um tem a sua data de início, a depender do calendário estipulado pela federação.

Os primeiros estaduais serão o Pernambucano, Paraibano e o Piauiense no sábado, 07 de janeiro de 2023. Depois vem também o Baiano, Paulista, Alagoano, Goiano, Carioca e assim por diante seguindo o calendário do futebol no país.

Os estaduais chegam ao fim em abril.

Supercopa do Brasil será entre Flamengo e Palmeiras

Em 28 de janeiro de 2023, em partida única, Flamengo e Palmeiras vão decidir a Supercopa do Brasil pelo título de melhor equipe do Brasil.

De um lado, o Palmeiras campeão brasileiro e, do outro, o Flamengo que ganhou a Copa do Brasil. A Supercopa do Brasil é organizada pela CBF em todas as edições. O local ainda não está definido.

A Globo, SporTV e o Premiere, além do GloboPlay, vão transmitir a final da Supercopa.

Copa do Brasil terá finais aos domingos

A competição mais democrática do futebol brasileiro estará de volta em 2023. Conhecida por entregar premiações milionárias aos participantes em cada nova fase.

A Copa do Brasil vai começar com a primeira fase em 22 de fevereiro, seguindo até 24 de setembro de acordo com o calendário divulgado pela CBF. As fases iniciais são disputadas em partida única, onde os grandes só entram na terceira fase ou as oitavas de final.

A grande novidade na Copa do Brasil é que agora as duas partidas da final serão disputadas aos domingos, com datas estipuladas pela CBF.

Copa do Nordeste começa no mês de janeiro

Outra competição que também será realizada em 2023 é a Copa do Nordeste.

Reunindo times apenas da região nordeste do país, os primeiros confrontos estão marcados para 05 de janeiro, com a primeira rodada eliminatória. Porém, a fase de grupos só começa oficialmente em 22 de janeiro.

A competição reúne as equipes Atlético BA, Ceará, CRB, Fluminense PI, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Sport, ABC, Bahia, Campinense, Náutico e Sergipe na primeira fase, divididos em dois grupos de seis. Apenas os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

Copa Verde vai acontecer em 2023

Outra competição regional importante no calendário do futebol brasileiro é a Copa Verde. A primeira fase será realizada a partir de 18 de fevereiro, seguindo até 3 de maio. O calendário foi divulgado pela CBF.

Na primeira fase, jogam as equipes Humaitá, Atlético CE, Trem, São Francisco AC, Castanhal, Real Ariquemes, Rio Branco, Princesa dos Solimões, Real Noroeste, União Rondonópolis, Tocantinópolis, Operário MS, Rio Branco ES, Ceilândia, Luverdense e Interporto.

A segunda fase está marcada para começar em 22 de fevereiro. A Copa Verde é um torneio que reúne equipes de Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo na temporada

Brasileirão tem início em 15 de abril nas divisões

O maior e principal campeonato de futebol no Brasil é, sem dúvidas, o Campeonato Brasileiro de Futebol, composto por quatro divisões.

No dia 15 de abril de 2023, a primeira rodada será realizada entre a Série A e B. Os confrontos serão transmitidos na Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay. Já a Série C está marcada para começar em 22 de abril, com transmissão na DAZN.

A quarta divisão, a Série D, vai começar em 30 de abril de 2023. A transmissão da Série D será apenas da CBF.

BRASILEIRÃO Série A: 15 de abril de 2023

BRASILEIRÃO Série B: 15 de abril de 2023

BRASILEIRÃO Série C: 22 de abril de 2023

BRASILEIRÃO Série D: 30 de abril de 2023

Como assistir aos jogos de futebol no Brasil?

Competições como Copa do Brasil, Brasileirão e Supercopa do Brasil serão transmitidas ao vivo e exclusivamente nos canais Globo, SporTV e Premiere, além da plataforma GloboPlay.

Já a Copinha, por exemplo, será transmitida apenas na FPF TV, enquanto alguns dos confrontos vão passar no SporTV, canal pago da Globo. Os Estaduais, porém, serão estipulados de acordo com o acordo de cada federação.

O mesmo acontece com a Copa Verde e a Copa do Nordeste, seguindo as propostas da CBF.

