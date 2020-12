Ex-BBB Ivy Moraes some das redes sociais após término com noivo

A ex-BBB Ivy Moraes resolveu se afastar das redes sociais em meio a polêmica. Depois de cancelar casamento com Rogério Fernandes por boatos de traição, a modelo decidiu esperar ‘a poeira abaixar’.

Ivy Moraes deixa redes sociais

A famosa escolheu ficar um tempo longe das redes sociais. Isso porque, nesta semana, a ex-BBB, que estava de casamento marcado, terminou com o noivo.

Em seu Instagram, a ex-BBB não atualiza o feed há cinco dias. Inclusive, sua última publicação foi anunciado o curso de automaquiagem. Para evitar mais mensagens, ela desativou os comentários dos posts recentes. Já nos Stories, nada foi postado nas últimas 24 horas.

Ex-BBB termina com noivo antes do casamento em Cancún

Após a decisão de continuar com o casamento, a ex-BBB voltou atrás. Faltando 8 dias para o casamento, ela decidiu colocar um ponto final na relação.

Tudo começou com os supostos áudios publicados pela coluna da jornalista Fabia Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a colunista, o noivo de Ivy estaria a traindo. Nisto, na quinta-feira (03), para o jornal, a mineira afirmou que o empresário havia saído de casa.

“É um momento muito delicado da minha vida. E realmente a vida pode mudar seu traçado de uma hora pra outra. Eu estava com casamento marcado, feliz, e com planos e sonhos futuros. Com os acontecimentos que todos sabem e não preciso nem voltar a falar, o casamento foi cancelado e eu pedi um tempo para repensar sobre minha vida…sobre minha família.”

Para completar, Ivy disse que está procurando ajuda com a família. Abalada com a situação difícil, ela afirmou: “Sim, estou magoada… Sim, estou triste”.

Saiba mais sobre casamento cancelado da ex-BBB

Primeiramente é preciso saber que Ivy e Rogério, que estão juntos há dez anos, iriam oficializar a união. Os dois estavam prontos para se casar com uma festa em Cancún, no México. A cerimônia intimista, estava para acontecer no dia 10 deste mês.

No entanto, com a primeira matéria de Fábia Oliveira, no dia 30 de novembro, foi exposta a suposta traição do empresário.

Depois disso, outras notícias com áudios foram saindo, e, no último dos áudios divulgados, Rogério disse que “não é apaixonado por Ivy”. Sendo assim, a ex-BBB optou por terminar a relação e não se casar. Até o momento, os pais de Luiz Miguel, de 03 anos, estão separados.