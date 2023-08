Ex-empresária de Xuxa, Marlene Mattos tem filhos?

Uma figura muito conhecida da televisão, Marlene Mattos, de 73 anos, voltou aos holofotes nas últimas semanas por conta do documentário de Xuxa Meneghel, que trabalhou com a empresária durante anos. Além dos aspectos da carreira da maranhanse, o público também levanta curiosidades sobre a vida pessoal da diretora. Marlene Mattos tem filhos? Famosa vem de família grande.

Família de Marlene Mattos

Marlene Mattos não tem filhos e nunca foi casada. Apesar de não ter tido herdeiros durante a vida, primogênita de sua mãe Odete Mattos Azevedo, ela ajudou a criar alguns de seus vários irmãos. Em entrevista ao canal de Nicole Bahls, agora em agosto, ela contou que apenas pelo lado da mãe - que se casou três vezes - tinha 12 irmãos, sendo seis mulheres.

A mãe de Marlene Mattos morreu aos 90 anos em junho de 2023. Ela anunciou a perda no Instagram na época e contou que só conheceu a mãe aos 14 anos de idade. Nascida em São José de Ribamar, no Maranhão, ela foi criada na casa da avó enquanto a mãe morava no Rio de Janeiro e só foi buscada pela matriarca na adolescência. Ela deixou o Nordeste e partiu para o Sudeste, onde fez carreira.

Além dos irmãos, Sasha também foi uma criança fez parte da vida de Marlene Mattos. A empresária foi escolhida para ser madrinha da filha de Xuxa, mas a dupla não conviveu além dos primeiros anos de vida da garota, já que Xuxa e a diretora de TV cortaram relações 19 anos atrás.

Desde que parou de trabalhar com Xuxa, com quem teve uma relação polêmica que a rainha dos baixinhos acusou de ser tóxica, Marlene deixou de ver Sasha, que hoje tem 25 anos de idade. No documentário da loira na Globoplay, que marcou o primeiro reencontro de Xuxa e Marlene em quase duas décadas, a empresária perguntou sobre como estava a afilhada e recebeu respostas positivas da apresentadora.

Quando Xuxa ainda estava sob a asa de Marlene Mattos, a empresária parecia ser bastante próxima de Sasha. No próprio documentário são mostrados alguns vídeos da diretora brincando com a menina ainda pequena. Além disso, na época do nascimento da jovem, Marlene contou ao Globo que a encheu de presentes assim que saiu da barriga da mãe, comprou um carro da Barbie, bichos de plástico, um jipe camuflado e ainda mandou construir uma casa de bonecas.

Durante muitos anos, Marlene foi a "mãe" de Xuxa na televisão, ela era responsável por tudo na carreira da loira, seus projetos, sua imagem e o que mais envolvesse o nome da rainha dos baixinhos. Elas trabalharam juntas entre 1987 e 2002, quando cortaram relações de vez.

Qual a fortuna de Marlene Mattos

Em 2003, ano em que Marlene Mattos não estava mais com Xuxa e já trabalhava em outros programas da TV Globo, o patrimônio da empresária e diretora de televisão era avaliado em US$ 20 milhões de dólares, que na época seria equivalente a R$ 71 milhões de reais e hoje beiraria os R$ 98 milhões com a atual cotação do dólar.

Atualmente, não há dados de como estão as finanças de Marlene, mas sabe-se que nunca deixou de entrar dinheiro na conta da famosa, já que ela tem uma empresa que cuida da imagem de celebridades e não deixou de trabalhar desde que cortou relações com Xuxa, já tendo atuado com nomes como Kleber Bamba e Zilu. Hoje, ela ainda cuida das carreiras da dupla Zé Vitor e Evandro, o influencer mirim Kael Sturne, entre outros.

Marlene tem uma conta oficial no Instagram com mais de 217 mil seguidores. Por lá, ela mostra parte da vida pessoal, reencontros, gostos, como também compartilha momentos da carreira e detalhes de seus clientes.

