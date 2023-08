Irmãos da Xuxa: quem é quem na família da rainha

Xuxa com o irmão Bladimir na infância (à esquerda). Conheça os irmãos da rainha dos baixinhos - Foto: Reprodução/Instagram/@xuxameneghel

Uma das apresentadoras mais bem sucedidas da televisão, Xuxa não vem de uma família de artistas e fez seu sucesso com muito trabalho. Com uma vida pessoal bastante privada, o público pode até pensar que a loira não tem muitos parentes ou irmãos, mas a realidade é que a famosa é de uma família grande e é a caçula de cinco filhos. Veja quem são os irmãos de Xuxa!

Solange Aldaiz - irmãos da Xuxa

Solange Aldaiz Meneghel é a primogênita da família de Xuxa. Ela nasceu em 1953, quando a matriarca da família, Alda Meneghel, tinha apenas 16 anos de idade. Solange se tornou empresária e trabalha no mundo da moda. Ela é estilista e criou a popular marca infantil Bicho Comeu. Nas redes sociais, ela compartilha sua paixão por design e conta com 18 mil seguidores no Instagram.

Uma curiosidade sobre a segunda parte de seu nome, Aldaiz, é que não se trata de nenhum sobrenome da irmã da rainha dos baixinhos, mas uma junção dos nomes dos pais, segundo contou Xuxa no livro Memórias, de 2020. Alda resolveu juntar seu nome com o final do nome de Luiz Floriano Meneghel, pai dos herdeiros, e assim nasceu o segundo nome de Solange, Aldaiz.

Mara Rubia - irmãos da Xuxa

Mara Rubia é a segunda irmã de Xuxa, ela nasceu dois anos depois de Solange, quando a mãe chegou na maioridade. Mara faleceu em fevereiro de 2023, aos 67 anos de idade, vítima de uma embolia pulmonar. Ela morava em Barcelona, na Espanha, com o marido, há vários anos.

Mara percorreu um caminho bem diferente da irmã mais nova e não fez parte do mundo dos famosos durante a carreira. Ela era doutora em ciências da educação e formada em psicoterapia e pedagogia sistêmica, ela era especialista no combate ao bullying infantil. Pouco antes de falecer, em 2022, Mara Rubia lançou o livro El Secreto de Maroka. Mara tinha uma conta no Instagram que foi desativada depois de sua morte.

Cirano - irmãos da Xuxa

Cirano Rojabaglia foi o terceiro a nascer na família de Xuxa. Cirano também faleceu, ele morreu aos 60 anos de idade, em 2015, vítima de um infarto fulminante. Assim como a irmã Mara, ele se afastou do mundo dos famosos e buscou uma profissão mais tradicional, a de psicólogo. Ele era casado com Michele Kozoubsky Meneguel, com quem teve três filhos, Pedro, Paloma e Nicole, mais conhecida pelo nome artístico Nikki Meneghel, que se tornou atriz e já esteve em produções como O Mistério de Feiurinha (2009), Os Dez Mandamentos (2015) e Valentins (2017 - 2018).

Bladimir

Bladimir Elisaldo é o quarto irmão de Xuxa, ele nasceu dois anos antes da loira, em 1961. Ele seguiu a carreira do jornalismo e chegou a trabalhar em emissoras como a Globo e Record TV, além de ser também radialista e formado em cinema.

De acordo com o livro de Memórias de Xuxa, foi Bladimir que lhe deu o famoso apelido que se tornou sua marca. Com o nome verdadeiro de Maria da Graça, ela foi chamada de "Xuxa" pelo irmão - que na época tinha dois anos e meio - assim que chegou da maternidade. Ainda segundo o livro, o apelido encantou tanto a mãe da apresentadora que depois disso ela não chamava mais a filha pelo nome real.