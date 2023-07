Expedito da novela: quem é a esposa de Rafael Calomeni?

O ator Rafael Calomeni, 50, interpretou Expedito na novela "Mulheres Apaixonadas" (2003). O rapaz fez sucesso na época da exibição original da trama ao viver o galã que se apaixona por Lorena (Susana Vieira), uma mulher mais velha. Atualmente, o artista é casado e pai de dois filhos.

Rafael Calomeni é casado?

O intérprete de Expedito da novela Mulheres Apaixonados é casado com Cris Calomeni. Nas redes socias, os dois sempre trocam declarações apaixonadas. "Até hoje conversamos e rimos desse encontro.. já dançávamos mas agora sem intervalos! E Graças a essa vida que nos prega tantas surpresas , nesse caso uma BELLA Supresa! Mantenha esse sorriso imenso essa alegria que contagia esse amor a vida que nos leva a desejá-la junto a você!", escreveu em seu Instagram no último dia 18 de junho, em comemoração ao aniversário da atual esposa.

Rafael é pai de Matheus, 12, e Igor, 7, frutos de seu relacionamento anterior com a dentista Flávia Belchior. Os dois se separaram em 2018, após quase 10 anos de união. Cris também tem um filho de outra relação antiga, Rafih, 12.

O ator teve uma breve passagem por novelas da Globo. Sua primeira novela na emissora foi justamente a trama de Manoel Carlos, em 2003 - anteriormente, ele já havia atuado em "Marisol" (2002), do SBT.

Depois do sucesso na novela das nove, Calomeni esteve ainda em "América" (2005) e "Sete Pecados" (2007), além de pequenas participações em "Sob Nova Direção" (2006) e "Guerra & Paz" (2008).

O carioca deixou a Globo em 2008 e passou a atuar na Record, onde esteve nos folhetins "Promessas de Amor" (2009), "Ribeirão do Tempo" (2010) e "Balacobaco" (2012), seu último trabalho como ator na televisão.

Apesar de não atuar mais em novelas, o Expedito da novela segue trabalhando na área artística. Calomeni hoje é diretor e já lançou alguns filmes, como o longa-metragem "Horizonte". No tempo livre, o artista gosta de praticar esportes e se dedica a atividades como luta, trilhas e futebol.

Qual o final de Expedito em Mulheres Apaixonadas?

Expedito é filho de Argemiro (Umberto Magnani) e Ana (Regina Braga) e irmão de Edwiges (Carolina Dieckmann). O rapaz, que morava em um sítio no interior de Minas Gerais com os tios, tem um jeito bastante caipira que esconde o homem bonito e elegante que ele realmente é.

Quando o rapaz vai visitar o pai em Vassouras, acaba reencontrando Lorena, que o ajuda a encontrar um emprego no Rio de Janeiro. A dona do ERA se encanta com o jovem e o ajuda a construir uma carreira, e os dois se envolvem amorosamente ao longo da trama mesmo com a grande diferença de idade entre eles.

Expedito vai ficar bastante conhecido como modelo com a ajuda de Lorena, mas acabará pulando a cerca se envolvendo com outra mulher. Isso porque em um de seus trabalhos, o personagem de Rafael Calomeni se envolve com Marina (Paloma Duarte), que o fotografa.

Marina começa a se envolver com Expedito, apesar de ser acusada de só se aproximar do rapaz para se vingar de Lorena. Os dois se beijam, mas o jovem sente culpa por ter traído a namorada e conta a verdade para a personagem de Susana Vieira, que sofre com toda a situação.

Lorena e Expedito terminam o relacionamento. Depois do fim da relação com a namorada, o rapaz é convidado para trabalhar em Nova York e assume o namoro com Marina, com quem termina a novela.

