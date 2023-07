Final de Dóris em Mulheres Apaixonadas tem surra e paz com avós

Vilã apanha do pai mais uma vez e faz as pazes com Flora e Leopoldo

O final de Dóris em Mulheres Apaixonadas guarda uma lição para a jovem, que passou toda a trama humilhando os avós Flora (Carmen Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada). Depois de levar uma surra do pai e perder Marcos (Dan Stulbach) em um acidente de carro, a vilã vai se arrepender das maldades e se redimir.

O que acontece com Dóris no final de Mulheres Apaixonadas?

Depois de aguentarem tantas humilhações feitas pela neta, Flora e Leopoldo saem de casa sem que ninguém os veja e vão morar no Retiro dos Artistas, onde finalmente encontram paz longe de Dóris, que fica feliz com a partida dos avós.

Ao longo da trama, Dóris se envolve com Marcos, que lhe promete dar um carro e uma joia. A vilã convence o namorado a ir ao encontro de Fred (Pedro Furtado), mas no penúltimo capítulo da trama ambos sofrem um acidente de carro fatal e morrem.

Após a morte do namorado, Dóris se confessa com o Padre Pedro (Nicola Siri) e se arrepende de ter feito tudo o que fez com Marcos por dinheiro. "Na mesma hora em que deixei ele entrar no carro, eu percebi que não deveria ter feito aquilo. Eu senti que alguma coisa iria acontecer", diz enquanto chora. "Não existe castigo mais terrível que o remorso, assim como não existe pecado que não mereça ser perdoado se o pedido de perdão for verdadeiro, partindo do seu coração", diz o padre.

Depois de se confessar, Dória se sente mais aliviada. Ela recebe dois presentes de Estela (Lavínia Vlasak): uma caixa cheia de joias e alguns dias pagos no hotel. Durante a estadia, ela conhece um homem mais velho e o leva para seu quarto.

No entanto, Carlão (Marcos Caruso) chega e fala que vai levá-la para casa. Antes que ela pudesse responder, o patriarca dá um tapa na cara da filha e começa a bater na megera com um cinto. Enquanto Dóris apanha do pai, o homem rouba as joias que a vilã ganhou de Estela e vai embora.

Carlão pega a filha pelos cabelos e a leva para a recepção do hotel, onde humilha a jovem. "Esta é minha filha e este é o resultado de uma péssima educação", diz o patriarca para todos os presentes no local.

Quando chegam em casa, Carlão joga a filha em cima da cama, que não consegue se levantar de tanta dor e vergonha. "Aqui está seu quarto, Dóris, aqui está sua cama. É aqui que você vai ficar e viver", continua o homem.

A surra faz com que Dóris se arrependa das maldades. No último capítulo de Mulheres Apaixonadas, a vilã aparece na formatura do colégio ERA ao lado dos avós, em um momento de ternura e carinho.

Veja: como está a Helena Ranaldi hoje?

Como está Regiane Alves hoje?

Regiane Alves hoje está com 44 anos e segue trabalhando como atriz. Atualmente, a atriz interpreta Clara na novela "Vai na Fé" (2023).

Nos últimos anos, a atriz esteve também em "Além da Ilusão" (2022) e "O Tempo Não Para" (2018), além de ter participado da Dança dos Famosos em 2019. No cinema, esteve recentemente no filme "Uma Pitada de Sorte" (2022). A atriz estava namorando o influenciador Duda Peixoto há seis meses, mas o romance chegou ao fim no começo de julho.

A atriz falou recentemente sobre o papel de Dóris, um dos mais marcantes de sua carreira. "A Dóris é uma personagem muito viva no imaginário das pessoas, então, é incrível. Que bom que eu pude fazer, que bom que passaram 20 anos e que bom que as pessoas têm essa oportunidade agora”, comemorou em entrevista à Globo.

