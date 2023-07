Qual o segredo de Téo e Fernanda em Mulheres Apaixonadas?

Saxofonista teve caso com a mãe de Salete no passado

O segredo de Téo e Fernanda em Mulheres Apaixonadas será revelado pela própria ex-garota de programa. A mãe de Salete (Bruna Marquerzine) contará para Helena (Christiane Torloni) que ela e o saxofonista se envolveram no passado e que tiveram um filho.

Téo e Fernanda foram amantes no passado

O segredo em Mulheres Apaixonadas é que enquanto já estava casado com Helena, Téo mantinha um caso com Fernanda. Os dois tiveram um filho, Lucas (Victor Cugula), e para que a diretora do ERA não descobrisse a traição, o saxofonista levou o menino para morar com eles afirmando que o garoto era órfão. Com vontade de ser mãe, a protagonista concordou em adotar a criança.

Ao longo da trama, o casamento de Helena e Téo entra em crise e o casal se separa. Até porque a protagonista reencontra César (José Mayer), um amor da juventude que volta para mexer com seu coração.

O segredo de Téo e Fernanda só é revelado pela personagem no capítulo 163 da exibição original de Mulheres Apaixonadas, quando a mãe de Salete (Bruna Marquezine) é baleada acidentalmente durante uma troca de tiros nas ruas do Rio de Janeiro.

Prestes a morrer, Fernanda pede para conversar com Helena e revela toda a verdade para a protagonista. "Helena, me perdoa. Eu não posso morrer sem o seu perdão. Promete que você vai continuar amando o Lucas como sempre amou", começa a dizer a ex-garota de programa.

Helena não entende o que a moça está querendo contar, até que Fernanda confessa: "Lucas é meu filho, meu e do Téo".

A diretora fica chocada ao descobrir a verdade, enquanto a personagem de Vanessa Gerbelli faz ela prometer que continuará cuidando do menino. "Eu não queria que ele contasse, eu tinha medo que você deixasse de amar o meu filho. Promete que vai continuar amando meu filho como se fosse seu", implora.

Helena diz que continuará amando Lucas da mesma forma. Pouco tempo depois, Fernanda não resiste aos ferimentos e morre.

Veja: Estela fica com o padre Pedro em Mulheres Apaixonadas?

O que a Salete é do Téo?

Lucas não é o único filho que Téo teve com Fernanda. Nos capítulos finais do folhetim de Manoel Carlos, será revelado que Salete (Bruna Marquzine) também é herdeira do saxofonista.

Depois que Fernanda morre, a garotinha passa a morar com a avó Inês (Manoelita Lustosa), que maltrata a garota. A idosa também usa a neta para arrancar dinheiro de Téo, pois sabe que o saxofonista é apegado a menina.

Na reta final, Inês propõe que Téo pague para ficar com Salete aos finais de semana. Quando o ex-marido de Helena sai do apartamento da megera, ele é parado por Vilma (Cristina Fagundes) que conta o segredo de Fernanda.

"Téo, a Fernanda achava que a Salete podia ser sua filha também, tanto quanto o Lucas. Ela nunca teve certeza disso, mas você podia procurar saber", diz a vizinha.

A revelação deixa Téo inquieto, que decide fazer um teste de DNA para confirmar a paternidade. O resultado do exame feito por Salete e pelo saxofonista só é revelado no último capítulo de Mulheres Apaixonadas.

O teste de DNA dá positivo, para a alegria de Téo e Salete. A garotinha enfim se livra da avó e vai morar com o pai e o irmão. O saxofonista também começa a namorar Laura (Carolina Kasting), e os quatro vivem felizes como uma família.

Já Helena termina a trama casada com César. O médico finalmente consegue manter um relacionamento estável depois de tantos casos com diferentes mulheres.

Veja: Final de Dóris em Mulheres Apaixonadas tem surra e paz com avós