Filho de Malu Mader e Tony Bellotto choca pela semelhança com os pais

João Mader Bellotto, filho de Malu Mader, publicou fotos ao lado da mãe e do pai, Tony Bellotto. Além dos elogios pela beleza da família, os seguidores notaram as semelhantes e apontaram quais de seus traços se parecem mais com os de cada um dos pais famosos.

Filho de Malu Mader

Com folhagens ao fundo, João Mader aparece em um clique com a mãe e, em outro, com o pai. “Olho do pai, rosto da mãe”, opinou um seguidor. “Olhos do pai e sobrancelhas da mãe só podia dar nisso”, disse outro. “Ctrl+C, Ctrl+V”, em referência ao atalho no computador para “copiar” e “colar”. “Mistura que deu super certo, filho lindo.”

O trio também foi elogiado pela beleza. “O PIB da beleza brasileira em uma foto”, diz um dos comentários. “Nessa família, a beleza é realmente hereditária. E ainda se aprimora cada vez mais.”

O filho da Malu Mader e do Tony Bellotto tem 25 anos e, assim como os pais, segue carreira artística. Fará sua estreia como ator na série “Dom“, da Amazon Prime Video, sobre a vida do criminoso de classe média alta carioca Pedro Machado Lomba Neto, conhecido como Pedro Dom e morto em 2005. O livro que inspira o roteiro foi escrito pelo pai dele.

“Eu vinha trabalhando em outras funções dentro da área artística. Fiz trilha sonora e experimentei roteiro. Estava sempre lendo, estudando. No ano passado, resolvi ser ator. Achei que a interpretação seria o melhor caminho para mim”, comentou João em entrevista à colunista Patricia Kogut.

O jovem é formado Cinema e fez curso de interpretação com Cristina Moura. “Não teve nervosismo. Tentei me preparar da melhor maneira possível. Correu tudo normal. Mas ainda tenho muito a aprender e a estudar. Com a prática, isso vai acontecer”, completou. E, antes de entrar no set, ouviu conselhos da Malu Mader. “Ela me deu uns toques.”