Quem são os pais de Tiago Abravanel, neto Silvio Santos

Que Tiago é neto de Silvio Santos todo mundo já sabe – ou pelo menos quase todo mundo – mas quem são os pais de Tiago Abravanel? O ator e agora participante do BBB 22 é filho de uma das herdeiras do dono do SBT e é casado com um funcionário da emissora do avô.

Quem são os pais de Tiago Abravanel do BBB 22

Tiago Abravanel é filho de Cintia Abravanel, a mais velha das filhas de Silvio Santos, e do empresário Paulo Cesar Corte Gomes. Cintia é artista plástica e se separou do pai de Tiago quando o filho tinha 4 anos de idade.

Em conversa com os colegas do BBB 22 Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva no confinamento do BBB 22, Tiago Abravanel contou sobre a relação com os pais e revelou que nunca foi muito próximo do pai, pois teve pouco contato com ele enquanto crescia. Além disso, o ator revelou que nunca recebeu muito apoio sobre seu desejo de ter uma carreira na arte pelo lado paterno, apenas pela mãe.

Após anos afastados e uma relação afetiva pouco presente, durante a pandemia do covid-19, Tiago convidou o pai para visitar sua casa e conhecer mais o marido do ator. Na conversa com os brothers, Tiago contou que com a reaproximação, que considerou uma segunda chance, pediu que o pai participasse mais da vida dos netos, filhos das irmãs de Tiago.

Quem são as filhas de Silvio Santos

Além de Cíntia, mãe de Tiago Abravanel, Silvio Santos tem outras 5 filhas. Cíntia e Silvia são as mais velhas e herdeiras do dono do SBT por conta do primeiro casamento do empresário Maria Aparecida Vieira, entre as décadas de 1960 e 1970.

Silvia nasceu em 1971 e foi adotada por Silvio e Maria Aparecida quando tinhas apenas 3 dias de vida. A primeira filha de Silvio Santos com Iris Abravanel, sua atual esposa, foi Daniela, que assumiu o sobrenome Beyruti quando se casou com o empresário Marcelo Beyruti. A herdeira nasceu em 1976.

A filha de número 4 do ricaço é Patrícia Abravanel, que nasceu em 1977. Alguns anos depois, em 1980, nasceu a quinta filha de Silvio, Rebeca Abravanel. A caçula da família é Renata Abravanel, que nasceu em 1985.

Com quem Tiago Abravanel é casado?

Tiago Abravanel está em um relacionamento com Fernando Poli há cerca de 6 anos. Apesar de ambos somarem trabalhos no SBT, os dois se conheceram durante um carnaval em Salvador, bem longe dos estúdios do avó de Tiago. Em uma entrevista a Caras no começo de 2020, Tiago revelou que a dupla teve Hellen Ganzarolli como intermediária no começo da relação.

A famosa os apresentou e depois do primeiro contato, Tiago disse para Fernando pegar seu número de telefone com Ganzarolli, mas acabou que a apresentadora não tinha o contato e os dois ficaram sem se falar, até que se esbarraram novamente alguns depois, ainda durante a época de carnaval.

De acordo com o Linkedin do marido de Tiago Abravanel, Fernando Poli é contratado do SBT há 18 anos. Desde janeiro de 2004 ele trabalha na emissora de Silvio Santos como produtor visual. Fernando é formado em Rádio e Televisão pela Universidade São Judas Tadeu.

Tiago Abravanel no BBB 22

Agora que você já sabe quem são os pais de Tiago Abravanel, com quem ele é casado e mais detalhes sobre a vida pessoal do famoso, está na hora de acompanhá-lo no maior reality show da televisão brasileira. O Big Brother Brasil é exibido de domingo a domingo na faixa das 22h00, depois da novela Um Lugar ao Sol. O horário exato em que cada episódio começa varia de acordo com o dia da semana e é revelado diariamente pela emissora em sua programação oficial.

Para assistir, assine um dos pacotes da Globoplay entre R$ 19,90 e R$ 89,90, qualquer plano que dê acesso ao catálogo da plataforma streaming permite que o usuário também acesse o Pay Per View do programa, que exibe as câmeras do confinamento 24 horas.

Também é possível contratar o pacote do Pay Per View pela empresa que oferece televisão por assinatura na sua região. Os valores e condições irão variar de acordo com cada prestadora de serviço.

