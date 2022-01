Cecília de Carinha de Anjo na vida real: conheça a atriz Bia Arantes

Bia Arantes é a Cecília de Carinha de Anjo na vida real, a atriz de 28 anos já atuou no SBT, na Globo e também apareceu nas telonas de cinema. Uma das personagens centrais da novela infantil do canal de Silvio Santos, a famosa tem até uma “sósia” no mundo dos famosos segundo a web.

Quem é Cecília de Carinha de Anjo na vida real?

A atriz Bia Arantes tem 28 anos e é natural de Piumhi, oeste do estado de Minas Gerais. Ela interpretou a irmã Cecília Santos de 2016 a 2018 em Carinha de Anjo, quando já somava uma carreira na televisão há alguns anos.

O primeiro papel de Bia Arantes em uma obra da TV foi Cama de Gato, novela estrelada por Marcos Palmeira, Paolla Oliveira e Camila Pitanga que ficou no ar de outubro de 2009 a abril de 2010. Na trama, a atriz interpretou Duda. Além de ser a primeira personagem dela em um folhetim, o trabalho também marcou sua estreia nas telinhas, antes disso ela se dedicava ao teatro.

Depois de Cama de Gato, a Cecília de Carinha de Anjo ganhou mais alguns papéis na Globo: Aléxia em Malhação (2011 – 2012), Cléo em Sangue Bom (2013) e Lara em Babilônia (2015).

Após atuar no filme O Último Virgem, em 2016, ela passou a estrelar a novela Carinha de Anjo como a irmã Cecília. O contrato com o SBT chegou ao fim em 2018 e antes disso ela trabalhou em Rota de Fuga (2017), Real: O Plano por Trás da História (2017) e O Filme da Minha Vida (2017), dirigido por Selton Mello.

Em seguida, ela retornou aos estúdios da Globo e gravou Deus Salve o Rei (2018) e Órfãos da Terra (2019). O trabalho mais recente de Bia Arantes foi o filme Loop (2020), com Bruno Gagliasso.

Namorado

O namorado da atriz que interpreta Cecília em Carinha de Anjo é o médico Ian Ward. Eles estão juntos há alguns anos e engataram o relacionamento durante a quarentena da pandemia do covid-19.

Comparações

Tem muita gente na web que confunde Bia Arantes com Sophia Abrahão, também atriz. Na internet, é possível encontrar muitas comparações entre as duas, como elas se parecem irmãs e até gente que achava que eram a mesma pessoa.

“Gente eu não sei mais quem é Bia Arantes e quem é Sophia Abrahão, elas são tão gêmeas”, comentou um fã nas redes sociais. “Bia Arantes e Sophia Abrahão são mais gêmeas que gêmeas que nascem da mesma mãe”, disse outro. Ambas já participaram de Malhação.

Final de Cecília em Carinha de Anjo

A personagem de Bia Arantes se dá bem no final da novela do SBT, termina a trama casada e com um filho, além da enteada Dulce Maria, com quem se dá muito bem. Depois de deixar a vida de freira para trás, Cecília engata um romance com Gustavo (Carlo Porto), com quem termina a novela lado a lado.

No último capítulo de Carinha de Anjo, há um salto no tempo e o público vê Cecília, Gustavo e Dulce Maria no aniversário de 1 ano de idade de Arthur, filho do casal. Todos comemoram o primeiro ano de vida do menino, trocam abraços e palavras de carinho.

Como assistir a novela Carinha de Anjo

Carinha de Anjo é atualmente exibida no SBT de segunda a sábado a partir das 20h30. Para quem não gosta de acompanhar a novela durante a exibição na televisão e prefere escolher onde e quando assistir, também é possível ver o folhetim pela plataforma SBT Vídeos ou o Youtube.

Assista agora mesmo o primeiro capítulo:

