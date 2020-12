Fotos: Ludmilla surge de biquíni em viagem às Ilhas Maldivas

Ludmilla realizou o sonho de viajar para as Ilhas Maldivas. Sem perder a oportunidade, em seu Instagram, a cantora de ‘Rainha da Favela’, tem mostrando como estão as férias. Para garantir a viagem que sempre quis, a famosa foi acompanhada da mulher, Brunna Gonçalves.

A ‘Rainha da favela’ posa de biquíni nas Maldivas

Sem usar photoshop ou retoques nas fotos, Ludmilla mostrou o corpo em biquíni. Aproveitando o lugar paradisíaco com a esposa, ela usou um modelito verde, fio-dental. Neste sentido, fotos ‘quentes’, ela mostrou o bumbum em alguns dos cliques.

Em clique com Brunna, ela chegou a fazer uma declaração, falando sobre o sonho de estar nas Maldivas. “Mais um sonho realizado ao seu lado e que sejam todos assim, amo você”, disse ela, em post.

Como sempre, os fãs de Ludmilla fizeram ‘chover’ elogios no espaço dos comentários. “Sem condições eu amo muito”, comentou uma seguidora. “Um tiro sem pena”, escreveu outro internauta. “Sempre com a mão na propriedade”, brincou mais uma admiradora, que viu a mão da cantora no bumbum de Brunna.

Cantora se hospeda em hotel caríssimo de luxo

Investindo na viagem, Ludmilla ficou hospedada no luxuoso Hard Rock Hotel Maldives. Sem abrir mão de conforto, a famosa ostentou ao ficar no quarto ‘Rock Star’. Até o momento, existem diárias que chegam a custar R$ 19.539, segundo site Booking.

Ficando em um resort de luxo, em cima do mar, ela fez uma tour pelo local. Mostrando tudo aos fãs, ela chegou a declarar: “Isso aqui é quase uma casa nas Maldivas. Nem nos meus melhores sonhos achei que estaria aqui, e ainda no melhor quarto”.

Ludmilla e Brunna tem jantar romântico nas Maldivas

Continuando a viagem, esta terça-feira (01), o casal curtiu um jantar super romântico. Em seu Instagram, a dançarina registrou os principais momentos. Chegando no local, ela tiveram a refeição posta à beira mar e pratos com as comidas da região. “É a coisa mais linda do mundo. A gente fica sentada na areia. Muito top”, listou Brunna.

Mas esse romance não é de hoje, Ludmilla posta mensagens de carinho para a bailarina constantemente. “Eu tinha jurado pra mim que nunca faria essas breguices de casal apaixonado na minha vida; até você chegar e me desmontar todinha, me fez conhecer o amor e tudo com você é mais legal, mais colorido e até o cafona vira fofo e lindo, você chegou chegando e quebrando os protocolos [risos]. Te amo gatinha”, disse a famosa, em publicação recente.

