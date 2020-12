Fotos: Maraisa faz ensaio sensual de lingerie e anima fãs

A cantora Maraisa dividiu com os seguidores algumas fotos de um ensaio sensual que realizou. Destacando o corpo sarado, ela usou lingerie. A publicação foi feita neste sábado (06).

Saiba mais sobre o ensaio sensual de Maraisa

Em um tipo de palco, ela estava com um look lembrando a roupa de um mágico, com cartola e blazer, mas no caso de Maraisa, sensual. Lembrando que, recentemente, o profissional também fez fotos de Maraísa com a irmã, Maiara.

Além disso, nas fotos, a famosa usou lingerie, revelando as pernas torneadas da artista. “Bora curtir o sabadão ouvindo nosso novo ep? Só tem moda boa gente … abre aquele gelada aí e bora começar os trabalhos!”, convidou Maraisa, na legenda da publicação.

Como Maraisa perdeu peso?

Surpreendendo com a mudança em seu corpo, Maraisa e Maiara impressionaram ao perder peso. Assim como Anitta, Lexa e mais famosas, contrataram o programa de emagrecimento de Mayra Cardi.

Maraisa perdeu mais de 7kg no ano passado, e surgiu magra. Enquanto a ruiva teria perdido 11 kg. Para chegar neste resultado, elas desembolsaram R$150 mil reais.

Durante a dieta, alinhada aos exercícios, as duas tinham as refeições preparadas por uma chef. “A gente estava andando com uma chef o tempo inteiro servindo umas comidinhas, e a Maiara é assim, tudo que ela compra pra ela, compra pra mim”, contou a famosa, no Altas Horas.

Apesar das mudanças, Maraisa ainda estava insatisfeita. Nos últimos dias, ela contou nas redes sociais ter se esforçado para eliminar mais gordura do corpo. Para chegar no objetivo, ela disse o que fez: “Colocar um tênis e sair para correr virou parte da minha rotina e fez com que eu perdesse esses 5 kg”

Maraisa está namorando?

A cantora Maraisa está com o coração ocupado. Entre declarações nas rede sociais, a famosa mostrou que está de namorado novo. Frequentemente, ela aparece com o namorado, o médico Artur Queiroz Amaral. Lembrando que eles assumiram o namoro no começo de novembro com uma foto no Instagram.

Novo EP Maiara e Maraisa

Lançado nesta semana, o novo EP da dupla Maiara e Maraisa, já está disponível nas principais plataformas digitais. Dentre as faixas, então ‘Ponta Solta’, ‘Cadê Eu’ e ‘Peguei Ranço’, lançadas pela gravadora Som Livre.