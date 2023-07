Marina Ruy Barbosa fala de vilã de Fuzuê e nova parceria com Felipe Simas

A última aparição de Marina Ruy Barbosa em uma novela inédita foi em O Sétimo Guardião, que ficou no ar de novembro de 2018 a maio de 2019 na faixa das 9. Agora em agosto de 2023, a ruiva vai interpretar a vilã Preciosa na novela Fuzuê, que substitui o sucesso Vai na Fé. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 24 de julho, a atriz falou sobre sua nova personagem, parceria com antigos colegas e a saudade que estava do gênero.

Marina Ruy Barbosa é a vilã Preciosa na novela Fuzuê

De volta às novelas após 4 anos afastada do formato, Marina Ruy Barbosa classifica sua nova personagem como "icônica". A atriz conta que a vilã Preciosa será alguém sem escrupulos e capaz de tudo, mas que divertirá o público. "É até um pouco fora do tom, tem um certo exagero, e o horário das 7 permite isso", opinou.

A ruiva será uma apresentadora e dona de uma rede de joalherias falida, mas que não desce do salto de jeito nenhum. Sua vida passará por um turbilhão de emoções depois que ela encontrar o testamento do pai, que revelará a localização de um tesouro perdido e também que ela tem uma irmã que nunca conheceu, Luna (Giovana Cordeiro), uma vendedora de biojoias humilde que procura pela mãe desaparecida.

A atriz acredita que o público irá gostar da personagem, mas evita dar muitos detalhes, porque quer que os telespectadores se surpreendam: "estou muito empolgada para ver a repercussão". Porém, adianta que quanto ao estilo, Preciosa terá identidade própria, será discreta e sofisticada.

No âmbito familiar de Preciosa, a personagem de Marina Ruy Barbosa vai causar na vida de Bebel Montebello (Lilia Cabral), que não compartilha os traços de vilania da filha, e o marido Heitor, papel de Felipe Simas, que já fez par romântico com a atriz antes, na novela Totalmente Demais (2015).

Com o retorno da parceria com Simas, Marina Ruy Barbosa já revela que o casal Heitor e Preciosa serão muito diferentes dos mocinhos Jonatas e Eliza do folhetim de 2015. Na novela Fuzuê, o casal será uma dupla de trambiqueiros. Preciosa tenta tomar a loja de Nero (Edson Celulari) para conseguir encontrar o tesouro, já Heitor é um deputado ambicioso que manipula tudo e todos a seu favor. Ele se esconde atrás de uma personalidade carismática e extrovertida, mas é capaz de cometer barbaridades.

A famosa também lembrou que esta é mais uma parceria com Lilia Cabral, que foi sua rival em Império (2015), além de ter atuado também ao lado da atriz em O Sétimo Guardião (2018 - 2019), sua última novela até então, e Começar de Novo (2004 - 2005) no começo da carreira.

Lilia Cabral inclusive soltou elogios para a filha de mentira durante a coletiva e falou sobre a proximidade com a artista, que conhece desde criança: "tenho muito carinho pelo trabalho dela, a gente vê a evolução. E ela é muito generosa, tem a capacidade de ouvir, o que é muito importante".

Antes de encerrar o papo com a imprensa, Marina Ruy Barbosa também falou sobre o quanto sentia falta de gravar novelas. "Esse gênero sempre esteve presente na minha vida, carreira, cresci fazendo novela, algo que sou completamente apaixonada. Com essa personagem lembrei o quanto amo. Você sente aquele cansaço gostoso com o trabalho no final de um dia longo", comentou.

A atriz também contou que há muitas referências no texto do autor Gustavo Reiz, o que a ajuda na criação da personagem, e que está muito feliz da nova parceria com o diretor Fabrício Mamberti, com quem trabalhou em Deus Salve O Rei (2018). Ela caracterizou o cineasta como "de muito bom gosto e perfeccionista", o que para a atriz dá um DNA próprio para a novela Fuzuê. "A união dos dois [Reiz e Mamberti] está sendo incrível", completou.

