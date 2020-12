Grávida? Gkay aparece com teste de gravidez

Após sair de um término polêmico com Rezende, a humorista Gkay foi passar o Réveillon em Cancún, no México. Depois de dois dias no lugar, o amigo Álvaro chegou, e acabou deixando escapar um teste de gravidez perto da influencer.

Gkay está grávida?

O teste de gravidez mostrado pelo influencer agitou a web. Muitos especularam uma suposta gravidez de Gkay.

Vale destacar que depois de terminar com Rezende, Virginia Fonseca engravidou, e uma affair, Emily Garcia também está grávida. Coincidência? Não desta vez. Gkay afastou todos os boatos de gravidez com um vídeo divertido na web.

O teste na verdade pertence a outra pessoa. Viajando com os amigos Lucas Rangel, o youtuber Christian Figueiredo e Zoe, é a influencer quem está gestante.

Em clima de suspense, Gkay fez uma live com os amigos e afirmou: “Sim gente, como vocês estão vendo aqui… A Zoe está grávida!”

Christian Figueiredo e Zoe já são pais de Gael, de 1 ano de idade. Agora, o casal espera pelo segundo filho. Nas redes sociais, eles comemoraram o crescimento da família.

Assista ao vídeo:

Por que Gkay e Rezende terminaram o relacionamento?

A humorista Gkay Rezende viraram assunto nesta semana por causa do término de namoro. Na verdade, os dois tiveram um breve affair, que não durou nem um mês enquanto assumidos.

Tudo começou com Rezende indo a uma balada sem comunicar a amada. Para piorar, ele tentou supostamente esconder que estava no lugar. Em conversas divulgadas por uma modelo que estava no local,e que filmou o youtuber, ele teria pedido para que ela apagasse as imagens, mas não adiantou.

Rezende chegou a prometer uma “social” com a moça, e não cumpriu. Aparentemente por esse motivo, amulher divulgou as conversas no Instagram, que foram vistas por Gkay

Depois de saber o que havia acontecido, a influencer lamentou a situação e anunciou o fim do romance nas redes sociais.

“Nada novo vindo de um macho. Só sendo um macho fazendo ‘machice’. Alguma novidade? Mas é isso, amanhã vou acordar linda, loira e fora do país”, disparou. No Twitter, ela ainda disse que sua vida “não era uma novela”.

Para completar, Rezende afirmou “não ter feito nada”, mas os dois já não seguem juntos.