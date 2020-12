Grávida? Lexa revela se espera o primeiro filho com MC Guimê

A cantora Lexa virou assunto entre os internautas depois de boatos de que estaria grávida. Para esclarecer esse assunto, a esposa de MC Guimê usou as redes sociais nesta quinta-feira(10). Será que teremos mais uma mamãe no mundo dos famosos?

Lexa está grávida?

Todos os boatos começaram com um vídeo publicado pela artista no Tik Tok. Enquanto ela fazia uma dança, a barriguinha ficou à mostra, e logo os fãs notaram um volume maior. Em resposta, ela gravou vídeos nos Stories explicando todos os boatos. Mas não é desta vez que Lexa espera o primeiro filho.

“Teve um vídeo que eu postei agora em outro aplicativo que teve mais de sete milhões de views, e a maioria das pessoas falando ‘nossa, tá grávida?’. Minha barriga tá normal. Um dia vai ter bebê aqui, né, amor?” perguntou ela ao marido. “Mas agora não tem bebê, não”, garantiu.

Cantora ganha alguns quilinhos na quarentena

Após negar a gravidez, Lexa explicou que engordou alguns quilinhos. No entanto, não está preocupada com dietas por enquanto. Apesar disso, a dona do hit ‘Quebrar seu Coração’, afirmou que pretende voltar a treinar, mas apenas “no seu tempo”.

“Eu realmente engordei, mas agora vou voltar a treinar no meu tempo. Estou vivendo assim agora. Comi mais do que deveria…”, disse ela. Porém, depois ponderou: “Mentira, comi o quanto eu queria, e é isso.”

Lexa perde 15 kg com programa de emagrecimento

As mudanças do corpo de Lexa foram visíveis em 2019. Isso porque, ela contratou o programa de emagrecimento de Mayra Cardi. Assim como a dupla, Maiara e Maraisa, e Anitta, a cantora emagreceu e mudo sua rotina de exercícios e alimentação.

Nas redes sociais, a loira revelou que tinha pedido um total de 15 quilos com a dieta. Por causa dessas mudanças, ela perdeu algumas roupas, pois ficaram largas.

Quando emagreceu o quanto gostaria, ela disse que estava satisfeita. “Estou pronta para ir malhar. Mas cara, até minhas roupas novas estão folgadas também. Essa calça eu comprei quando estava mais magra”, contou.“Mas assim… 15 kg a menos, mas já perdi mais. Mas agora vou parar de perder peso. Porque já perdi tudo que tinha que perder”, avaliou a cantora.

Lexa revela seus fetiches

Durante um papo ‘picante’ no programa Prazer Feminino, apresentado por Karol Conka e Marcela Mc Gowan no GNT, Lexa falou sobre seus fetiches.

“Eu crio sempre, amiga. Eu amo personagem. Tenho dois nomes, três, quatro. Tenho meu nome de batismo e dois que uso na relação sexual que são mais conhecidos, que é Pamela e agora Rubi.”

“Então, meu amor, quando Rubi aparece a coisa floresce. E Rubi adora um salto, ficar pelada. Ficar pelada de salto é maravilhoso demais. Vocês já se viram pelada de salto? É tudo”, disse, sincera.