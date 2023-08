Idade de Scheila Carvalho, a eterna morena do É o Tchan!

Famosa é casada com cantor do Parangolé.

Musa dos anos 90, Scheila Carvalho ficou conhecida em todo o país ao se tornar dançarina do popular grupo de axé É o Tchan. Mesmo depois de deixar o grupo, Sheila continuou se destacando na mídia, se tornou apresentadora, participou de reality show e mais. Quantos anos a Scheila Carvalho tem? A famosa já conta mais de duas décadas só de carreira.

Quantos anos tem a Scheila Carvalho?

Nascida em 24 de setembro de 1973 e é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, Scheila Carvalho está com 49 anos de idade. Atualmente, a dançarina é casada com Tony Salles, cantor vocalista do Parangolé, e que fez parte do É o Tchan entre 2002 e 2006. O casamento já dura 22 anos.

Scheila Carvalho é mãe da adolescente Giulia, que completou 13 anos de idade em junho. A menina é fruto do casamento dela com Tony Salles e ainda não segue os passos dos pais na carreira artística profissionalmente, mas canta e dança.

Carreira no É o Tchan

O sucesso de Scheila Carvalho começou em 1997, aos 24 anos de idade, quando participou do concurso A Nova Morena do Tchan e conquistou uma vaga de dançarina no grupo de axé. Ela permaneceu no É o Tchan! até 2005. Antes de se tornar dançarina, ela trabalhava como bancária, segundo contou a famosa contou ao Altas Horas, em maio de 2022.

Mesmo fora do É o Tchan!, ela não abandonou a vida artística e se aventurou em outras áreas. Ela conquistou alguns trabalhos como atriz e esteve em A Turma do Didi, Casseta & Planeta, A Praça é Nossa, Vai que Cola, entre outros. Scheila Carvalho também conquistou espaço como apresentadora durante a carreira e trabalhou no Bom D+, Domingo da Gente e Bom pra Carvalho.

Em 2013, Scheila Carvalho se destacou ao participar da sexta temporada de A Fazenda, uma das mais amadas dos fãs do reality show rural da Record. Ela durou cerca de um mês no programa e foi a sexta eliminada da temporada.

Nos últimos anos, a dançarina e apresentadora se firmou como influencer fitness e trabalha com as redes sociais. Só no Instagram ela tem mais de 6 milhões de seguidores e no Tiktok são mais de 4 milhões de curtidas em seus vídeos e mais de 1 milhão de seguidores.

