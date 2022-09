Jade Picon estrela campanha da Arezzo 2022 e gera revolta; entenda

Internautas questionam o porquê da influenciadora ter estampado uma sandália com referências africanas

A campanha de Jade Picon Arezzo tem sido alvo de críticas na web nos últimos dias. A marca lançou uma coleção em comemoração aos 50 anos da empresa e, em uma das peças, inseriu elementos que representam a cultura africana. No entanto, quem estampa a propaganda do calçado é a influenciadora digital, o que gerou vários comentários dos internautas questionando o porquê de uma mulher branca ter sido escolhida.

Campanha de Jade Picon Arezzo é alvo de críticas

As fotos da campanha de Jade Picon Arezzo começaram a ser postadas nas redes sociais no dia 19 de setembro, mas repercutiram na web entre a última terça e quarta-feira.

A Arezzo lançou uma nova coleção e campanha para comemorar os 50 anos da marca, que resgata modelos de sapatos e sandálias da última década. Em uma das peças, que representa os anos 70, a empresa fez uma parceria com os estilistas da Meninos Rei, de Salvador, que produziram um modelo com elementos da cultura africana.

Conforme publicado pela própria Arezzo, os estilistas “trouxeram elementos da cultura africana em cores vibrantes e textura marcante, com a proposta de criar uma sandália que traduza os códigos da marca: ousadia. autenticidade, beleza e representatividade”. Em outra publicação, a marca destaca o laço em tecido africano presente no modelo, “que faz alusão aos turbantes usados por mulheres africanas, que representam o poder e a beleza feminina”.

Porém, quem estampa as imagens da divulgação da peça é Jade Picon. Nos comentários da publicação, os internautas criticam e questionam a Arezzo por ter escolhido uma modelo branca para estampar a propaganda de um sapato inspirado na cultura africana.

“Se apropriam da história e colocam uma BRANCA como estrela da campanha? Não tem explicação um absurdo desses!”, escreveu uma internauta. “Muito linda a campanha, para homenagear a mulher preta com uma branca fazendo pose… a mulher preta está onde? Na confecção dos sapatos? SEM NOÇÃO”, publicou outra seguidora. “Faltou a modelo negra pra ter de fato representatividade”, completou outra pessoa.

Além da sandália que representa os anos 70, a empresa ainda lançou mais quatro sapatos para a coleção dos 50 anos. Para representar os anos 80, a marca convidou a estilista Laura Cangussu para repaginar o best seller da Arezzo da década.

Já nos 90 anos, Teodora Oshima reformulou um clássico da Arezzo, o scarpin – quem estampou as fotos do sapato foi a modelo Sheila Bawar. A marca ainda não publicou nas redes sociais os modelos dos anos 2000 e 2010.

A marca começou a divulgação do lançamento dos novos modelos no último dia 17, quando realizou um evento com a presença de diversas celebridades brasileiras, incluindo Jade Picon, que estrela parte da campanha.

Arezzo se posiciona

Nesta quinta-feira, 28, a Arezzo divulgou um comunicado ao portal Meio e Mensagem informando que a coleção e a campanha não foram criadas com o tema de homenagem a mulheres africanas, mas para representar os 50 anos da marca.

“Em setembro de 2022, a Arezzo comemorou 50 anos e, entre uma série de iniciativas, convidou 5 novos talentos da moda brasileira para reinterpretar um modelo clássico da marca de cada década”, começa o texto.

A empresa explica que uma das marcas colaboradoras do projeto é a dupla Meninos Rei, formada por estilistas pretos e baianos, que recriou um dos modelos mais conhecidos da Arezzo, a sandália Anabella, representada em campanha por duas vozes femininas brasileiras: Clara Buarque e Jade Picon.

“A coleção e campanha não foram construídas com o tema de homenagem a mulheres africanas, mas de uma representação dos 50 anos da Arezzo, com o DNA criativo de cada marca participante do projeto”, diz o comunicado.

A empresa finaliza dizendo que mulheres negras fizeram parte da campanha de 50 anos da marca, como a modelo Sheila Bawar e as cantoras Malia e Cecilia Chancez.