Quem é Xamã: cantor é apontado como affair de Jade Picon

Cantor se apresentou no Rock in Rio e também foi uma das atrações do Big Brother Brasil em 2022.

Rapper carioca, Xamã é um dos nomes que ganhou destaque no cenário musical brasileiro nos últimos anos. O famoso foi apontado como novo romance de Jade Picon e gerou burburinhos na internet. Mas afinal, quem é Xamã? Cantor lançou hits ao lado de Luísa Sonza, Gloria Groove, Marília Mendonça, Agnes Nunes, entre outros grandes artistas.

Quem é Xamã, cantor de Escorpião e Malvadão 3

Xamã tem 32 anos de idade e é natural de Sepetiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um forte nome do rap brasileiro, ele lançou seu primeiro álbum em 2018, intitulado Pecado Capital. O disco trazia faixas como Drácula, Gula, Soberba, 44 Problems, Inferno de Dante, entre outras, e contou com parcerias de CMK, Neo Beats, Matuê e Menor do Chapa.

No ano seguinte, ele já lançou o álbum O Iluminado, que na capa fazia referência ao clássico dos anos 1980 estrelado por Jack Nicholson. Neste projeto, ele cantou ao lado de Felipe Ret, Orochi, entre outros nomes em destaque no país.

Em 2020, foi vez de colocar um de seus projetos mais famosos no ar. Ele lançou o álbum Zodíaco, que trazia 12 faixas, sendo cada uma delas representante de um signo. Neste álbum, ele trouxe grandes parcerias como as cantoras Gloria Groove, Agnes Nunes e Marília Mendonça, que faleceu em 2021.

A fama de quem é Xamã só foi aumentando e em 2022 ele se tornou o cantor mais ouvido do Brasil no Spotify ao alcançar quase 9,9 milhões de ouvintes mensais na plataforma de música. Ele liderou o Top 50 do Spotify no começo do ano com a canção Malvadão 3 e ultrapassou nomes como Gustavo Lima, que era o líder do ranking.

O cantor também se apresentou em grandes programas da televisão, como o Big Brother Brasil, Domingão com Huck, Hora do Faro, entre outros.

Xamã lançou a música Leão em parceira com Marília Mendonça. Assista:

Xamã e Jade Picon estão juntos?

Nas redes sociais e imprensa, boatos sobre um possível envolvimento entre quem é Xamã e a influenciadora, ex-BBB 22 e atriz Jade Picon começaram a bombar. A famosa assistiu a diversos shows do Rock in Rio e o cantor se apresentou em um especial de homenagem no palco Sunset do festival, no dia 9 de setembro.

Entrevistada pelo G1, Jade Picon falou sobre o evento, mas não comentou nada sobre o possível affair com o músico. “A última pergunta: a voz do povo é a voz de Deus. Jade e Xamã, existe isso?”, questionou o jornalista do portal. No mesmo instante, o assessor da famosa entrou em cena e disse: “essa pergunta não”. A entrevista foi encerrada e Jade não se pronunciou sobre o assunto.

Pouco tempo após a publicação da entrevista com Jade Picon para o G1, o Gshow, também do grupo Globo, bateu um papo com Xamã e perguntou ao músico sobre o possível romance. “Só trocamos uma ideias, não rolou nada”, contou o famoso. Ao ser perguntado sobre um possível beijo, ele comentou: “não sou de expor, sou do off. Faz parte do jogo. Quem vive pela espada, morre pela espada”.

Leia também – Veja o antes e depois de Jade Picon