Elenco de Travessia novela de Glória Perez em 2022

A partir do dia 10 de outubro, uma segunda-feira, o público dará as boas vindas para a o elenco de Travessia novela de Glória Perez na faixa das 21h da TV Globo.

O folhetim vai substituir o sucesso Pantanal e ficará no ar até 2023.

A história da produção será um drama que mostrará a trajetória de uma mulher que tem sua vida destruída após ser vítima de fake news.

Lucy Alves é protagonista do elenco de Travessia novela de Glória Perez

A atriz e cantora Lucy Alves vive sua primeira protagonista com o elenco de Travessia novela de Glória Perez. A famosa interpreta Brisa no folhetim. A jovem é uma mulher forte e decidida que cresceu como órfã, é mãe, e namora desde a adolescência com Ari. Depois de anos de união, a dupla decide oficializar com um casamento, mas tudo dá errado.

Primeiro, Ari recebe a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro para uma tarefa que será essencial para sua carreira. Pouco depois da partida do amado, Brisa resolve ir até a cidade maravilhosa atrás dele, mas no caminho ela é reconhecida na rua como uma sequestradora de bebês e se torna uma fugitiva. A confusão acontece porque ela é vítima de um grupo de Portugal que usa o rosto de Brisa em uma montagem que acusa a mulher falsamente de ser uma criminosa.

Confira o que a própria personagem Brisa tem para falar sobre sua situação:

Chay Suede vive par romântico

Chay Suede vive Ari, que faz par romântico com a personagem Brisa e no futuro da novela também vai se envolver com Chiara (Jade Picon). A história do rapaz começa no Maranhão. Ele é namorado de Brisa, filho de Núbia (Drica Moraes) e um homem dedicado ao trabalho. Formado em arquitetura, ele busca manter as construções históricas do Maranhão preservadas e em pé.

Ele recebe a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro e embarca para investigar a empresa de Guerra (Humberto Martins), que planeja derrubar um dos casarões do Maranhão para a construção de um shopping. Por conta disso, ele se aproxima da filha do empresário, Chiara, e planeja usar a moça para conseguir mais informações. No entanto, sentimentos reais aparecem.

O rapaz ficará com o coração dividido:

Drica Moraes é sogra de mocinha

Drica Moraes vai interpretar a personagem Núbia no elenco de Travessia novela de Glória Perez. A mulher é mãe de Ari e não gosta da nora, Brisa. Cabeça dura, ela acha que seu filho é bom demais por ser estudado e ter um futuro brilhante a sua frente.

Comerciante, Núbia fez tudo o que podia e dedicou sua vida para ajudar na educação do filho. Com ar de vilã, Núbia será uma pedra no sapato de Brisa.

Romulo Estrela fará parte de triângulo amoroso

Romulo Estrela vai interpretar o misterioso hacker Oto. O rapaz é conhecido do empresário Moretti (Rodrigo Lombardi), desde a juventude. Ele hackeou a empresa do personagem de Lombardi e por isso acabou se tornando a pessoa certa para certos trabalhos.

No começo da trama, ele viaja até o Maranhão para uma missão secreta. Neste percurso, ele conhece Brisa, que se esconde no porta-malas do carro de Oto depois que é confundida com a sequestradora pela população. Os dois se estranham logo de cara e desconfiam um do outro. Porém, a dupla acaba se envolvendo, o que cria um triângulo amoroso.

Jade Picon no elenco de Travessia novela de Glória Perez

Jade Picon vai interpretar Chiara. Criada como filha por Guerra – sempre sendo mimada e recebendo tudo do bom e do melhor – a menina é na verdade filha de Moretti. Fruto da traição de Débora (Grazi Massafera) com Moretti enquanto a loira era noiva de Guerra, Chiara conquistou o afeto de Guerra ao nascer, que a registrou como filha.

Ninguém sabe a verdade sobre a origem da menina, apenas Guerra, que esconde o assunto a todo custo. Moretti não faz ideia que a filha de seu rival é na verdade sua própria herdeira.

Humberto Martins

Humberto Martins interpreta Guerra, empresário que não se importa com a preservação ambiental e quer a todo custo derrubar um dos casarões tradicionais do Maranhão para a criação de um shopping center no lugar. O homem tem uma construtora que passa a ser alvo de Ari, que pretende descobrir tudo o que pode para derrubar Guerra.

Inimigo de Moretti, o verdadeiro pai de Chiara – sua filha de criação – ele costumava ser amigo e parceiro de negócios do personagem de Lombardi. A ruptura na relação dos dois aconteceu por causa de Débora(Grazi Massafera), mulher por quem Guerra se apaixonou perdidamente.

Rodrigo Lombardi

Moretti era o melhor amigo de Guerra, mas acabou perdendo a amizade e também a parceria do colega nos negócios ao passar a perna no personagem de Humberto Martins. Guerra era noivo de Débora, mas acabou em um caso com Moretti.

Desse caso, Débora acabou grávida. Porém, depois após uma confusão quando Guerra descobre tudo, Moretti se muda para Portugal e não fica sabendo que se tornou pai.

Grazi Massafera

Grazi Massafera não ficará no elenco de Travessia novela de Glória Perez por muito tempo. A personagem vai morrer pouco depois de dar a luz a Chiara, personagem de Jade Picon. Tudo vai acontecer depois que Guerra descobrir o caso da noiva com seu melhor amigo.

Possesso de ódio, Guerra quebra laços com Moretti e expulsa Débora de casa. No final da gestação, Débora acaba em um grave acidente de carro. No hospital, ela dá a luz a uma menina, mas em seguida morre. Guerra conhece a filha recém-nascida de sua ex-noiva e a registra como filha legítima.

Personagens que não são inéditos

Três personagens do elenco de Travessia novela de Glória Perez já apareceram nas telinhas antes: eles são a delegada Helô, o advogado Stênio e a ex-empregada Creuza. O trio esteve em Salve Jorge entre 2012 e 2013, outra novela de Perez.

Apesar de Travessia não ser continuação de Salve Jorge, a autora resolveu trazer os personagens de volta para agradar o público e fazer uma ligação entre o trio e a história da protagonista Brisa.

Giovanna Antonelli no elenco de Travessia novela de Glória Perez

Giovanna Antonelli vive novamente a delegada Helô. A personagem vai servir de ajuda para Brisa, depois que a mocinha for acusada injustamente do crime de sequestrar bebês por causa da foto falsa. Seu caminho vai cruzar com o de Brisa, pois a protagonista será afilhada de Creuza, ex-empregada da delegada.

A atriz contou durante uma coletiva com a imprensa que depois de Travessia pretende fazer uma pausa das novelas. Ela quer se renovar como atriz, pois emendou vários folhetins nos últimos tempos e também focar em seus outros projetos, como o trabalho de empresária.

Alexandre Nero

Nero vai retornar como o personagem Stênio. Advogado, ele tinha vários embates com Helô em Salve Jorge. Na novela de 2012/2013, a dupla começou o folhetim como um ex-casal, mas com os altos e baixos ao longo da novela, os dois reatavam o relacionamento, terminando a produção com um final feliz.

Porém, em Travessia, o casal vai começar a história já separados. Segundo revelações do elenco de Travessia novela de Glória Perez durante uma das coletivas de imprensa do folhetim, Helô será a responsável pelo pedido de divórcio e não Stênio.

Luci Pereira

Por último, quem também retorna de Salve Jorge é Creuza. Empregada de Helô em Salve Jorge, a personagem de Luci Pereira era muito querida pelo público e tinha bordões que são lembrados até hoje, como o famoso: “ô Dona Helô”.

Em Travessia, ela vai começar trama longe de sua ex-patroa. Creuza estará morando no Maranhão, ao lado da afilhada Brisa. Porém, a delegada vai entrar em contato com Creuza, que viajará até o Rio de Janeiro para se encontrar com Helô.

