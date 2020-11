Jason Momoa diz que passou fome depois Game of Thrones

Jason Momoa diz que passou fome depois de Game of Thrones e isso surpreendeu a todos. Afinal, o ator está em alta em Hollywood e seu personagem é um dos ícones de uma das séries mais famosas do mundo.

Assim, Momoa é mais conhecido em Hollywood por seus papéis em projetos de alto perfil como “Game of Thrones”, “Aquaman” e a adaptação de “Dune” que está por vir.

Momoa começou sua carreira em 1999, quando conseguiu um papel em “Baywatch”.

O programa fez um teste de elenco no Havaí. Ele e seus primos compareceram apenas para “conhecer garotas”, disse ele em uma entrevista recente à InStyle. Mas saiu com uma nova carreira em mente.

Ainda assim, o sucesso do ator foi lento. “Estávamos morrendo de fome depois de ‘Game of Thrones’”, disse ele à InStyle. “Não conseguia trabalho”.

O personagem “Game of Thrones” de Momoa foi morto na primeira temporada, antes do show se tornar um grande sucesso.

O ator lutou para cobrir as despesas da casa que divide com sua esposa, Lisa Bonet, e seus dois filhos. “É muito desafiador quando você tem bebês e está completamente endividado”, disse ele.

Contudo, Momoa não é a única celebridade a enfrentar dificuldades financeiras em um período em que o público presume que eles têm sucesso. Logo depois da sua segunda turnê mundial, The Monster Ball, que durou de 2009 a 2011, Lady Gaga se viu com $ 3 milhões em dívidas.

“Foi engraçado porque eu não sabia!” ela disse ao Financial Times . “Lembro que liguei para todo mundo e perguntei: Por que todo mundo está dizendo que não tenho dinheiro? Isso é ridículo, eu tenho cinco singles em primeiro lugar. E eles disseram: Bem, você está com uma dívida de $ 3 milhões”.

Ainda assim, Lady Gaga foi capaz de sair do vermelho. Hoje, ela tem uma fortuna de US$ 150 milhões, de acordo com a Forbes.

Quanto a Momoa, as coisas definitivamente melhoraram. Em 2017, estrelou em “Liga da Justiça” e depois “Aquaman” em 2018, no qual foi a estrela.

Contudo, há muito mais trabalhos no horizonte. A agenda do ator está cheia até 2024, relata a InStyle.