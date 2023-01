Jeremy Renner é casado? Ator teve divórcio conturbado; relembre

Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, foi casado com a ex-modelo Sonni Pacheco, com quem passou por um divórcio conturbado e brigou pela guarda da filha. Os dois trocaram alianças oficialmente em 2014, mas a união durou poucos meses e não terminou de forma pacífica.

Quem é a esposa de Jeremy Renner?

O ator Jeremy Renner atualmente não é casado. Em relação a sua vida amorosa, ele é mais conhecido pela briga pública com sua ex-esposa, com quem tem uma filha, Ava, de 9 anos de idade.

Os dois se casaram em segredo no ano de 2014, quando a filha do casal tinha 11 meses. Na época, ele explicou que a união ocorreu em sigilo para evitar a exposição. "Tentei proteger a privacidade da minha família, a privacidade da minha esposa", disse à revista Capitol File. "É chato ser seguido quando estou com a minha família".

No entanto, o casamento durou apenas 11 meses. De acordo com o portal americano TMZ, foi Sonni quem pediu o divórcio primeiro ao alegar "diferenças irreconciliáveis com Jeremy". Ela também pediu para que ele devolvesse seus documentos, como passaporte e certidão de nascimento.

A ex-modelo também pediu para que o acordo pré-nupcial fosse anulado, pois "o casamento foi baseado em uma fraude". Sonni pediu para que o carro do casal ficasse com ela e também pediu pela guarda integral da filha.

A parte daí, os dois se envolveram em um imbróglio judicial. Sonni alegou que Jeremy Renner tem uma coleção de armas, que teria colocado a vida da pequena Ava em risco. A ex-modelo pediu o fim da guarda compartilhada e requisitou que o ator visitasse Ava com monitoração e horário marcado pelas autoridades. No entanto, o ator entrou com o mesmo pedido.

Pacheco também alegou que Renner tentou matá-la enquanto estava bêbado e drogado. Já o ator disse que a a ex-mulher era "mentirosa com problemas de drogas e saúde mental"

Em 2020, eles voltaram a brigar pela pensão. O ator pediu redução do valor pago para a filha, durante a pandemia. O famoso alegou que não estava conseguindo pagar o valor de US$ 30 mil, já que a crise causada pela covid-19 cancelou muitos trabalhos. Em 2015, o dois já teriam brigado pela pensão durante um julgamento, e o ator teria dito para a ex-mulher "arrumar um emprego".

Quais filmes Jeremy Renner fez?

Renner é mais conhecido por ter interpretado o Gavião Arqueiro na franquia de Os Vingadores, iniciada em 2012. Desde então, o ator interpretou o alter ego de Clint Barton em Vingadores: Era de Ultron (2015), Capitão América: Guerra Civil (2015) e Vingadores: Ultimato (2019).

Anteriormente, ele já tinha interpretado o super-herói no filme Thor (2011). Em 2010, ele foi indicado ao Oscar pelo filme Guerra ao Terror (2011). Em 2012, ele foi indicado novamente, agora por Atração Perigosa (2010). No currículo do ator também está a franquia Missão Impossível (2011).

O americano fez sua estreia no cinema em 1995, e depois foi trabalhar na televisão nos seriados Deadly Games (1995) e Strange Luck (1996). Ele também interpretou o serial killer Jeffrey Dahmer no longa-metragem sobre a vida do assassino, em 2002.

Atualmente, ele faz parte do elenco do seriado O Dono de Kingstown, que está no ar com sua segunda temporada.

O que aconteceu com Jeremy Renner?

Jeremy Renner sofreu um acidente na neve, de acordo com informações divulgadas pelo portal americano Deadline. O estado de saúde do ator é "crítico mas estável".

A informação foi confirmada pelo representante do ator, que não detalhou como o acidente ocorreu. Ele se limitou a dizer que houve um "acidente relacionado ao clima enquanto limpava neve".

