Jesuíta Barbosa e namorado voltaram? Conheça Fábio Audi

Jesuíta Barbosa e namorado Fábio Audi ficaram juntos durante sete anos, até que o relacionamento chegou ao fim no ano passado. Meses depois, em julho de 2022, os dois teriam reatado o namoro e foram vistos juntos em um bar badalado de São Paulo, de acordo com informações do jornal Extra. Audi hoje atua como fotógrafo, mas também fez alguns trabalhos como ator.

Quem é Fábio Audi? Jesuíta Barbosa e namorado estavam juntos desde 2014

Fábio Audi é fotógrafo e ator. Ele ficou famoso por interpretar o protagonista Gabriel no curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, em 2010, e depois voltou para viver o mesmo personagem no filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, lançado há oito anos. Também participou de outros curtas como Love Snaps (2016), Febre (2017) e Vou Nadar Até Você (2020).

Audi tem 34 anos e é formado em teatro pela Escola Superior de Artes Célia Helena, e em cinema pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).

Além do trabalho nas telonas, fez trabalhos na televisão. Em 2014, ele interpretou o jornalista Heitor na novela Alto Astral, exibida no horário das 19h na Globo.

Sua última aparição como ator foi em 2019, quando participou do filme Vou Nadar Até Você, estrelado por Bruna Marquezine. Dan Stulbach, Fernando Alves Pinto e o alemão Peter Ketnath também estão no elenco do longa-metragem. Desde então, ele se dedica ao seu estúdio de fotografia, o Estúdio Fabio Audi.

Nenhum dos dois confirmou a volta do relacionamento até agora. Mas ainda de acordo com o veículo, eles foram vistos em clima de romance no bar Balcão, na última semana, em São Paulo. O ator e o fotógrafo namoraram por sete anos antes do intérprete de Jove colocar um ponto final no namoro no ano passado.

Em seguida, surgiram rumores de que Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, a Juma de Pantanal, estariam namorando, mas nenhum dos dois confirmou o envolvimento. À revista GQ em outubro de 2021, o ator, que é abertamente bissexual, disse que estava em uma fase “bem hétero”.

Fábio e Jesuíta são bastante reservados em relação a vida pessoal e quase não há registros dos dois juntos. O fotógrafo e ator usam pouco as redes sociais e maior parte das publicações são sobre seus trabalhos.

Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen namoravam?

Desde que o rompimento de Jesuíta Barbosa e namorado se tornou público no ano passado, a imprensa e os internautas começaram a especular um possível romance entre Jove e Juma fora das telinhas.

Os rumores ficaram ainda mais forte após um vídeo da comemoração do aniversário de Alanis Guillen nos bastidores da novela cair na web. Nas imagens, os dois dão um selinho enquanto parte do elenco e equipe canta parabéns para a protagonista.

Em maio deste ano, os protagonistas deram uma entrevista ao Fantástico na qual negaram o envolvimento. “A gente se ama, se gosta”, respondeu Jesuíta. “Como belos parceiros, aprendizes. Mas a gente não namora”, disse Alanis. Não. A gente se paquera o tempo todo”, completou o intérprete de Jove.

No Carnaval deste ano, o ator já tinha negado o namoro. “As pessoas confundem [sobre o romance]. Espero que isso dê um gás na novela e as pessoas assistam”, disse.

Assim como Jesuíta, Alanis Guillen também é abertamente bissexual. “Eu me interesso pela troca, pelos diálogos. O corpo é uma matéria: eu vou para alma. Entendo minha sexualidade como fluida. Eu me relaciono com pessoas com quem me conecto e que fazem sentido. E o relacionar-se com o outro é um espelho, é uma descoberta”, disse em entrevista à Glamour, em maio deste ano. A atriz nunca assumiu um relacionamento publicamente.

Os atores chamam a atenção do público pela grande química entre o casal Juma e Jove na novela. ” Aí a química de Jesuíta e Alanis é mais forte que qualquer roteiro!”, publicou uma fã da novela no Twitter. “Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen têm química demais”, escreveu outro espectador.