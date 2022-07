Casamento Juma e Jove Pantanal 1990 contou com quase morte

Quem acompanhou os capítulos desta semana do remake de Pantanal, conferiu que Juma entrou em pânico e fugiu da cerimônia. No entanto, viu também na prévia do próximo capítulo que a moça retornará e finalmente subirá ao altar com o amado. Porém, este não será o único problema. Uma confusão vai acontecer com direito a faca e golpes e acabará com a festa. Relembre como foi o casamento Juma e Jove Pantanal 1990 e saiba como serão os próximos capítulos da atração.

Como foi o casamento Juma e Jove Pantanal 1990

Depois que Juma é acalmada pelo Velho do Rio e retorna para se casar com Jove, a moça vai ao altar e diz o aguardado “sim” para o filho caçula de José Leôncio. No entanto, a união da dupla ainda conta com momentos tensos e Jove chega a pensar que se tornou um assassino. Tudo acontece por culpa de Alcides, que arranja confusão e acaba brigando com o noivo em plena festa.

Para quem não lembra como foi o casamento Juma e Jove Pantanal de 1990, a cerimônia ocorreu sem grandes problemas, mas na festa foi quando as coisas deram errado. Alcides estava bêbado e primeiro tentou dançar com Maria Bruaca, que estava acompanhada do marido, Tenório. Claro que o momento deixou a mulher em uma saia justa com o amante e o marido, assim a tensão começou a nascer na festa.

Em seguida, Alcides decide que quer dançar com Juma. O peão tenta a todo custo levar a noiva para a pista de dança, o que acaba gerando uma confusão com Jove. Durante a briga, Alcides puxa sua faca e ameaça o rapaz, que não se esconde.

Jove parte para cima de Alcides durante a confusão e acerta o peão várias vezes no rosto, usando golpes e chutes. Alcides então cai no chão durante o casamento Juma e Jove Pantanal 1990. Como o peão está desacordado, Tenório vai até o corpo e verifica se ele está respirando. A conclusão do personagem é que na verdade Alcides está morto. O clima para comemoração vai embora e a festa acaba ali mesmo.

Jove se culpa por ter machucado Alcides e lamenta ter se tornado um assassino. Juma e José Leôncio tentam consolar o rapaz, mas ele fica muito mal com o acontecido. Pouco depois, boas notícias chegam por meio de Zé Lucas. O primogênito do rei do gado revela que Alcides está vivo.

Depois de toda a confusão no casamento Juma e Jove Pantanal 1990, Alcides pede perdão por sua ações e Jove o desculpa. Todos se acertam na fazenda de José Leôncio e o pecuarista até contrata Alcides para trabalhar em sua fazenda.

Casal terá crise após casamento

Para quem não lembra, depois do casamento Juma e Jove Pantanal 1990, o casal não fica em paz por muito tempo. Os dois vivem uma grave crise quando Juma descobre que Jove viajou para revelar uma fotografia que tirou sem permissão do Velho do Rio para mostrar a Zé Leôncio. Na versão original, a moça fica sabendo porque escuta uma conversa do sogro sobre o assunto. Pelo que tudo indica nos resumos do remake, o mesmo acontecerá na versão da Globo em 2022.

Depois que descobre a atitude do marido, Juma fica com raiva e vai embora da fazenda de José Leôncio. Ela se isola na tapera e não quer mais ver Jove na sua frente. Os dois ficam brigados e Zé Lucas aproveita o momento para se aproximar de Juma. Ele vai até a tapera para conferir como está a cunhada e consegue a permissão da moça para morar lá com ela.

Os dois passam a conviver e caçar juntos, o que deixa Jove enciumado. Neste meio tempo, ele viaja para São Paulo para esquecer Juma e conhece uma mulher chamada Miriam. Porém, nem Juma ou Jove ficam realmente com outras pessoas durante a separação.

Juma não beija ou vai para a cama com Zé Lucas. Depois de algum tempo do convívio deles na tapera, ela faz com que ele retorna para a fazenda de José Leôncio após o Velho do Rio aconselhar a jovem a mandá-lo embora para evitar uma guerra entre irmãos. Já Jove recebe o convite de Miriam para ir até o seu quarto de hotel para se deitar com ela, mas Jove pensa na esposa e declina o convite.

Depois que Jove retorna para o estado de Mato Grosso do Sul, ele tenta se acertar com Juma. Ele recebe a ajuda do Velho do Rio, que age como cupido, e aconselha a filha de Maria Marruá a perdoar o marido. Depois de algumas DRs, o casal retoma o romance. Após essa crise, eles não voltam a se separar e terminam o folhetim lado a lado.

