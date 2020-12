Joe Biden e Kamala Harris são eleitos ‘personalidades do ano’

O presidente e a vice-presidente eleitos nas Eleições 2020 dos Estados Unidos, Joe Biden e Kamala Harris foram escolhidos, pela revista norte-americana Time, como as Personalidades do Ano de 2020.

Segundo a Time, a escolha do título é dado à pessoa ou grupo que mais impactou as notícias, seja para melhor ou pior no ano e ambos estiveram em destaque nos últimos meses.

Personalidades do Ano – Biden e Kamala

Os democratas, Biden e Kamala foram confirmados presidente e vice nos EUA no dia 7 de novembro. As Eleições 2020 nos EUA foram realizadas no dia 03 de novembro e só depois de quatro dia é que veio a primeira confirmação. Os americanos tiveram que optar entre o democratas e o republicano Donald Trump, que concorria a reeleição.

A vitória de Biden e Kamala foi anunciada após projeções de institutos e meios de comunicação indicarem a vitória do democrata na Pensilvânia.

À Time, o presidente eleito Joe Biden disse que as eleições foram um momento de ‘faça ou morra’ e ressaltou: “se Trump tivesse ganhado, eu acho que nós teríamos mudado a natureza de quem somos como país por um grande tempo”.

Até hoje, o derrotado Trump não reconheceu o resultado das Eleições 2020 nos EUA. Ele alega fraude na apuração em alguns Estados.

Representatividade

A vitória de Joe Biden é reconhecida tanto internamente como pela maioria dos líderes globais como uma vitória histórica não apenas pela derrota da extrema-direita, representada pelo atual presidente Donald Trump, mas também pela presença da vice eleita, Kamala Harris. Ela é a primeira mulher negra e também a primeira de ascendência indiana a ocupar o cargo.

A ascensão de Kamala, hoje senadora, vem num ano marcado pelos protestos em prol do combate antirracista, o Black Lives Matter.

Time

Além de Biden e Kamala, outros presidentes do EUA já estiveram na lista de Personalidades do Ano da revista Time, porem, pela primeira vez que o presidente e a vice aparecem juntos, liderando o topo da lista.

O primeiro presidente a ser escolhido Pessoa do Ano – título anterior da homenagem – foi Franklin Delano Roosevelt, em 1932, escolhido ainda em 1934 e em 1941.

Também foram homenageados pela revista Harry Truman, Lyndon B. Johnson, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump.