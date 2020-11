Juntos? Web vê mesma fronha em foto de Luan Santana e Franciny

Primeiro, surgiram rumores de que Luan Santana e Giulia Be estariam juntos, pouco tempo depois do anúncio do fim do noivado do cantor com Jade Magalhães. Agora, uma youtuber é apontada como seu possível novo affair. Franciny Ehlke posou ao lado dele antes de uma show no Pantanal e uma coincidência aumentou as especulações: as fronhas semelhantes do quarto de hotel.

Como foi a coincidência de Luan Santana e da youtuber?

Franciny Ehlke, de 21 anos, publicou uma foto ao lado do cantor, que fez uma live no Pantanal, no último domingo (22). “Luan Santana, você merece o mundo”, escreveu na legenda. Viajou 12 horas para cobrir o evento. Durante uma entrevista concedida ao Leo Dias, revelou que o convite partiu do próprio cantor. “Eu nunca tinha vindo ao Pantanal, é incrível”.

Uma coincidência fez com que os fãs “shipassem” ainda mais os dois. Em publicações recentes no Instagram, é possível ver o travesseiro deles, que têm fronhas listradas parecidas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quem é Franciny Ehlke?

Apontada como affair de Luan Santana, a jovem tem 10 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e 12,4 milhões de seguidores no Instagram. Fala sobre moda, beleza, vida e viagens. Revelou que um dos projetos é ter sua própria linha de maquiagem, que será lançada em 2021.

Seus conteúdos já chamaram atenção de Giovanna Ewbank, que a convidou para dois vídeos em seu canal, o Gioh. Falou sobre maquiagem e brincou de “verdade ou consequência” e “torta na cara”.

Rumores entre Luan Santana e Giulia Be

Os primeiros rumores envolvendo o nome de Luan Santana diziam que tinha se separado de Jade Magalhães por causa de Giulia Be, com quem lançou a música “Inesquecível” no começo de outubro. Ela chegou a sofrer ataques de haters e os dois deram declarações de que são amigos.

A cantora carioca completou 21 anos em agosto e conta com o hit “Menina Solta”, de 2019. Aproveitou o sucesso para lançar, no começo deste ano, a versão espanhol da música, chamada “Chiquita Suelta”.