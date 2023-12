Kéfera: antes e depois da influenciadora

Ao longo de mais de 10 anos de carreira, Kéfera se tornou um dos nomes mais conhecidos do Youtube, assim virou influencer, atriz e até autora de livros. Hoje com 30 anos de idade, a famosa está bem diferente da aparência da época em que ficou conhecida na internet.

Mudanças de Kéfera - 2010 a 2023

Kéfera começou a trabalhar no Youtube aos 17 anos de idade com o canal "5incominutos" e desde então o público se acostumou com algumas diferenças no visual da famosa, que além de vivenciar a mudança natural dos anos, também contou com procedimentos estéticos, além de dedicação na academia.

Quando deu início a vida de youtuber, a jovem usava cabelo longo alisado, em um tom de castanho mais claro do que o de hoje e ainda tinha aparelho nos dentes. Com o passar dos anos, ela foi mudando, mas demorou até começar as intervenções cirúrgicas. Em 2013, ela chegou a negar nas redes sociais que tivesse colocado silicone e em seus primeiros filmes como atriz, A Noite da Virada (2014) e É Fada (2016), ela apareceu com os mesmos lábios - mais finos do que são hoje em dia - e sem harmonização.

Foi em 2018 que parte do público começou a reparar nas mudanças no rosto da famosa, citando lábios maiores. A youtuber não chegou a confirmar o procedimento de preenchimento labial, mas reclamou no Instagram de comentários maldosos de pessoas que achavam sua boca grande demais.

Ao passar dos anos, Kéfera começou a ser mais aberta sobre seus procedimentos estéticos e compartilhou nas redes em novembro de 2022 que passou por uma harmonização facial. No perfil da clínica que realizou o procedimento foi revelado que foram feitos preenchimentos em pontos estratégicos do rosto da famosa e também lifting não cirúrgico com fios de PDO.

Alguns meses mais tarde, em abril de 2023, Kéfera mostrou para os fãs na web que reforçou o preenchimento labial, passou pelo procedimento de Ultraformer, que estimula o colágeno da pele e na queima de gordura, além de ganhar uma rinomodelação e usar laser Lavieen, que trabalha no rejuvenescimento da pele.

O procedimento mais recente de Kéfera foi uma lipoaspiração em junho de 2023. Ela revelou o procedimento no Instagram um mês após passar pela mesa de cirurgia, pois disse que não queria "enganar" o público e fingir que conseguiu o resultado da barriga chapada apenas com a academia.

E falando em academia, a famosa é uma adepta do exercício físico, isso ela já demonstra há anos em seu canal no Youtube e também redes sociais. Por conta disso, ela tem apresentado um corpo cada vez mais sarado em suas fotos recentes. Com uma rotina de treinos intensa, ela ganhou músculos marcantes nos braços e costas, além de pernas torneadas. Já no cabelo, ela adotou o estilo curtinho, com luzes loiras por baixo.

Kéfera vai para o BBB 24?

Tanto na mídia quanto entre os fãs do reality show da Globo, muitos acreditam que Kéfera ainda aparecerá no BBB. Os palpites de que ela pode dar às caras na próxima edição ganharam força na web no final de setembro, quando a famosa anunciou seu retorno ao Youtube após uma pausa de três anos, o que muitos acreditaram ser uma estratégia para a famosa voltar a ficar em alta nas pautas de celebridades.

Além disso, agora em dezembro de 2023, a influenciadora digital acabou em uma polêmica envolvendo o nome de Gkay. Após ser questionada por fãs do motivo de não comparecer ao Farofa da Gkay deste ano, ela deu uma resposta que incomodou parte do público.

"Galera fala das lives que eu fiz quando fui para farofa, mas hoje em dia eu assisto aquilo e dá uma vergonha (...) eu olho e falo 'que mico' que me questionei como queria ser vista. (...) E assim, gosto de ter amizade de verdade, então você vai para esses roles, ninguém é amigo de ninguém, um fingimento", comentou.

Alguns fãs concordaram com a influenciadora nas redes, mas outros criticaram a visão da jovem sobre o evento. Entre os comentários sobre o assunto, também surgiram os especuladores, que sugeriram que a influencer não estaria indo ao encontro de celebridades da internet por conta da nova edição do Big Brother Brasil, que já começa no dia 8 de janeiro, e também teria falado mal da festa para continuar no foco da internet.

Até agora, a famosa ainda não apareceu no programa comandado por Boninho, mas a youtuber revelou que já recebeu convite para o reality show. Em fevereiro do ano passado, no Poddelas, Kéfera contou que recusou participação para a edição de 2022 do BBB, pois não se sentia pronta para a experiência.

