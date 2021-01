Kim Kardashian e Kanye West estão separando após 6 anos

Kim Kardashian e Kanye West estão separando após seis anos de casamento. Os famosos se casaram em 2014, em uma cerimônia exagerada na Itália. Eles têm quatro filhos: North, 7, Saint, 5, Chicago, de 3 anos, e filho Salm, de 19 meses.

Múltiplas fontes confirmaram ao Page Six que a estrela de “Keeping Up with the Kardashians” terminou com o rapper, já que a dupla “viveu vidas separadas” nos últimos meses.

Kardashian já estaria contratando a advogada das estrelas, Laura Wasser. “Eles estão mantendo tudo discreto, mas estão prontos”, disse uma fonte.

Ano tumultuado para Kim Kardashian e Kanye West

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Kim, 40, não foi vista usando sua aliança de casamento, e Kanye, 43, permaneceu em seu rancho de US $ 14 milhões no Wyoming durante as férias, em vez de gastá-lo com a família Kardashian – que atraiu críticas por suas comemorações extravagantes . “Kim fez Kanye ir para lá [Wyoming] para que eles pudessem viver vidas separadas e discretamente resolver as coisas para se separarem e se divorciarem. Ela terminou ”, continuou a fonte.

A fonte acrescentou que, embora Kim tenha feito muito no passado para proteger e ajudar Kanye a lidar com seus problemas de saúde mental , “Agora esse divórcio está acontecendo porque Kim cresceu muito.

“Ela está falando sério sobre fazer o exame da ordem e se tornar advogada, ela está falando sério sobre sua campanha pela reforma da prisão. Enquanto isso, Kanye está falando sobre concorrer à presidência e dizer outras coisas malucas, e ela está farta disso. ”

Enquanto isso, outra fonte relatou à publicação que Kanye está cada vez mais desconfortável e irritado com a vida de exageros das estrelas da família Jenner Kardashians. West tweetou em julho: “Estou tentando me divorciar desde que Kim se encontrou com Meek no Warldolf [sic] para a ‘reforma da prisão’”, parecendo se referir a uma cúpula de justiça criminal com a presença de Kim e do rapper Meek Mill em novembro de 2018.

Ele também chamou a momager Kris Jenner de “Kris Jong-Un” e afirmou que os Kardashians estavam tentando forçá-lo a um tratamento psiquiátrico.

Então Kanye relutantemente apareceu para o ridiculamente extravagante 40º aniversário de $ 1 milhão de Kim no Taiti em outubro passado por apenas um dia. “Ele chegou tarde e saiu mais cedo, não ia aparecer em nenhuma das fotos do Instagram. Tudo o que ele fez foi trazer o holograma do pai dela, Robert Kardashian , e então saiu de lá o mais rápido que pôde ”, acrescentou a fonte.

Fortuna do casal

O casal trabalhou em uma super mansão branca e minimalista com o designer belga Axel Vervoordt. Eles supostamente pagaram US$ 40 milhões pela casa e gastaram mais US$ 20 milhões em reformas.

A fonte disse: “Kim está tentando fazer com que Kanye entregue a casa dos Calabasas para ela, porque é onde as crianças estão morando e crescendo. Essa é a casa deles”. E completou: “Ela é dona de todas as terras e lotes adjacentes ao redor da casa, mas Kanye é dona da casa real. Ambos investiram muito dinheiro para renová-lo. ”

Este seria o terceiro divórcio de Kim. Ela já havia contratado Wasser para o divórcio do jogador de basquete Kris Humphries. Wasser, que também representou Angelina Jolie, Britney Spears e Johnny Depp, não estava imediatamente disponível para comentar.

Mas a poderosa advogada de divórcio de LA é conhecida por defender que seus clientes negociem e cheguem a um acordo confidencial antes que quaisquer papéis de divórcio sejam apresentados ao tribunal. Como os divórcios de LA são mais públicos do que em Nova York, isso garante que mais processos permaneçam secretos.