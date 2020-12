Kim Kardashian vai distribuir US$ 500 para 1000 pessoas

Na tarde desta segunda-feira (21), Kim Kardashian surpreendeu com uma notícia: a socialite doará 500 dólares para 1000 mil pessoas durante as festas de fim de ano de 2020.

Kim Kardashian doará dinheiro

Kim Kardashian revelou na tarde de ontem, segunda-feira (21), que estará dando 500 dólares para 1000 pessoas. A informação chocou a internet e encheu a conta da socialite de pedidos.

“Oi gente! 2020 tem sido difícil e muitos estão preocupados em pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. Eu quero espalhar amor enviando $500 para 1000 pessoas. Me envie o seu $cashtag aqui embaixo com a hashtag #KKWHoliday”, escreveu Kim Kardashian no Twitter.

Os comentários da publicação se encheram de pessoas contando suas histórias e pedindo a ajuda da empresária.

“Eu vou chorar literalmente, isso significaria demais para a minha família”, escreveram. “Espero conseguir, venho batalhando nestas festas. Tenho um filho e um bebê a caminho, seria uma benção”, comentou uma usuária na hashtag criada por Kim Kardashian.

Com o dólar atualmente beirando os R$ 5,13, os 500 dólares somam em real cerca de R$ 2, 565 mil.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020

I hope I get an opportunity I’d been struggling this holiday I have a son and baby on the way it would be a blessing $Fraire #KKWHoliday pic.twitter.com/rZycWcn1Fc — esha nichole (@esha_nichole) December 22, 2020

$nequialove I will literally cry 😢 this would mean to much to my family. #KKWHoliday #partner #Cashappblessing — Neq (@magnifineq) December 21, 2020

Como o dinheiro será enviado para as pessoas?

Kim Kardashian pediu que as pessoas comentassem seu “$cashtag” na publicação para que ela pudesse enviar o dinheiro, mas o que é $cashtag? Uma inovação do empreendedorismo digital, $cashtag é uma forma fácil de enviar dinheiro pela internet.

Uma pessoa pode receber dinheiro por meio de uma hashtag criada com esse intuito, o de repassar ou doar dinheiro. É necessário baixar um aplicativo de $cashtag, como o Cash App, divulgado por Kim Kardashian na publicação, para ter uma cartão digital com o seu nome, para que assim o dinheiro possa ir para a sua conta.

