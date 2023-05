Shakira e Lewis Hamilton estão namorando? O que sabemos

Shakira e Lewis Hamilton são o novo casal do momento? Segundo os tabloides internacionais, a cantora colombiana e o piloto da Fórmula 1 britânico foram flagrados em um passeio de barco na quarta-feira, 10 de maio, ao lado de amigos em Miami, onde a cantora tem uma casa e o piloto correu pelo quinto circuito do ano.

Mas é namoro ou amizade? Veja tudo o que sabemos sobre os dois.

Shakira e Lewis Hamilton estão juntos?

Após o conturbado divórcio de Piqué, ex-jogador de futebol, Shakira parece estar curtindo a vida. A cantora foi vista no último fim de semana jantando com o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, em Miami. Shaki também compareceu no Autódromo Internacional de Miami para ver a corrida da Fórmula 1.

De acordo com o jornal espanhol "Diário As", os dois estavam no restaurante Cipriani. Em um vídeo publicado nas redes sociais a colombiana chega ao local e se aproxima da mesa do piloto, que também estava acompanhado de Chamley-Watson e um grupo extenso de amigos.

Mas a notícia não para por aí. Na última quarta-feira, 10 de maio, o jornal inglês Daily Mail publicou cliques de Shakira e Lewis Hamilton juntos com uma comitiva de amigos em um passeio de iate em Miami, onde a cantora mora. Nas imagens publicada pelo jornal inglês, a cantora aparece aceitando a ajuda de uma mão do piloto,

Dentro do iate, os dois partiram para aproveitar o sol de Miami com os amigos.

Confira as fotos e vídeos.

shakira en el restaurante Cipriani en Miami conociendo a Lewis Hamilton del equipo Mercedes (7 de mayo) #shakira pic.twitter.com/LofdrJeqVj — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) May 8, 2023

🚨FAMOSOS: Shakira e Lewis Hamilton foram vistos em um passeio romântico de iate hoje em Miami. (getty images) pic.twitter.com/Nti7cb8qlO — CHOQUEI (@choquei) May 11, 2023

Até agora, nem a cantora colombiana e nem o piloto se pronunciaram sobre o possível namoro entre os dois. O piloto da Mercedes, inclusive, é sempre muito reservado sobre a sua vida pessoal. Relembre quem foram as namoradas de Hamilton aqui.

De acordo com o Daily Mail, Shakira também foi vista no autódromo com o ator americano Tom Cruise. Segundo informações, a colombiana "riu" ao saber das alegações de que eles se conheceram melhor.

Mas sobre o envolvimento de Shakira e Lewis, nenhuma palavra foi dita entre os dois.

Divórcio de Shakira e Piqué rendeu música

Depois de 11 anos de casamento, Shakira e o ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué, se separaram em 2022. O programa da TV espanhola Socialite revelou que a cantora teria descoberto a traição do marido por um pote de geleia de morango. Relembre sobre o fim do casamento de Shakira e Piqué aqui.

Para se expressar, a cantora fez uma parceria com o DJ argentino BZRP falando sobre o divórcio e o ex-marido, além de, claro, indiretas para a nova namorada do jogador, indicada como o pivô da separação entre os dois. A música "BZRP Music Sessions #53" foi sucesso nas paradas e também no Youtube.

Na música Shakira fala sobre o jogador ter trocado uma "Ferrari" por um "Twingo", e também um "Rolex" por um "Casio", marcas de relógio. "Eu valho duas de 22 [anos]".

