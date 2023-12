Longe das novelas, Susana Werner é empresária na Europa

Musa dos anos 90, a atriz Susana Werner se afastou das novelas há 16 anos e também está longe do Brasil hoje em dia. Atualmente famosa de 46 anos é empresária e mora em Lisboa, em Portugal. V

Como está a Susana Werner hoje?

Distante da vida de atriz há mais de uma década, Susana Werner se mudou para Portugal em 2014 e desde 2017 assumiu o ofício de empresária. A loira é dona da Queenslife, um salão de beleza e também boutique que tem duas lojas abertas em Lisboa, capital do país.

No empreendimento da famosa são oferecidos cuidados para o cabelo, unhas, sobrancelhas, cílios, pele, massagens que podem variar de 37 a 250 euros a sessão, maquiagem profissional por 55 euros, e depilação a cera, que cobra desde 6,50 até 30 euros dependendo da parte do corpo.

O local é frequentado por anônimos e celebridades e já recebeu alguns artistas brasileiros em passagem por Portugal, como Mariana Ximenes, que cuidou dos cílios, cabelos, unhas e maquiagem, e Ary Fontoura, que visitou o salão para cortar o cabelo, ambos em 2022.

Para o ano de 2024, os planos de Susana Werner é aumentar o negócio e transforma-lo em franquias, segundo contou no Instagram neste mês de dezembro. A famosa disse também que deseja crescer ainda mais com os espaços que já tem e continuar com os bons profissionais para cuidar dos clientes.

Além do objetivo de transformar o negócio em franquia, ela contou que pretende ter sua liberdade financeira, gerir o próprio dinheiro e cuidar de seus investimentos, oportunidade que não tinha quando era casada com o ex-jogador de futebol Julio Cesar - de quem se separou agora em 2023 - e fazia esse controle na família, segundo contou no Instagram ao anunciar o divórcio do casal.

Em 2019, em entrevista ao UOL, ela já havia revelado que não queria voltar a atuar, o que não mudou desde então. A última aparição da famosa nas telinhas foi em 2007, quando ela fez uma pequena participação especial em Luz do Sol, novela da Record.

Já na TV Globo, emissora que a consagrou, seu último trabalho foi uma participação na série infantil Sítio do Picapau Amarelo, em 2002, como uma sereia. Sua última novela na emissora foi Um Anjo Caiu do Céu, de 2001, como Débora, uma agente antinazista que se apaixonava pelo agente secreto David (Caco Ciocler).

Por que Susana Werner e Júlio César se separaram?

Casada com o ex-goleito Júlio César desde 2002, no último domingo, 10 de dezembro de 2023, a famosa informou os fãs nas redes sociais que está se separando. Nas publicações, a empresária acusou o ex-atleta de violência patrimonial e disse que não tinha acesso completo ao seu dinheiro.

Nos stories do Instagram, a famosa citou o recente caso de Ana Hickmann, que está em processo de divórcio com o empresário Alexandre Correa, e disse que foi somente com a situação da apresentadora que percebeu que estava vivendo um cenário parecido.

"Provavelmente ele [Júlio César] foi instruído a ser assim e tudo bem, mas na minha cabeça é errado. E por isso estou saindo fora", disse a ex-atriz, que também completou: "deve ser bom ficar sozinha gente, estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Então assim, tudo tem um lado bom na vida".

Julio Cesar ainda não falou sobre a acusação de violência patrimonial ou o divórcio em suas redes sociais. Juntos há mais de 20 anos, o casal tem filhos, Cauet Werner, de 21 anos, e Giulia Werner, de 18 anos.

