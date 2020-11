Luan Santana comenta rumores de namoro com Giulia Be

Com o fim do noivado com Jade Magalhães, surgiram rumores de que Luan Santana teria se separado por causa de Giulia Be, que chegou a sofrer ataques de haters. Agora, o assunto voltou à tona com publicação do jornal O Dia, dizendo que eles estariam saindo juntos e, no último fim de semana, ela teria jantado com os pais do cantor. Mas ele acaba de se pronunciar sobre o assunto, garantindo que são amigos.

O que Luan Santana falou sobre os rumores?

Hugo Gloss publicou em suas redes sociais sobre o possível relacionamento entre Luan Santana e Giulia Be, compartilhando informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. O cantor aproveitou para deixar seu comentário: “Huguito, Giulia é minha amiga, uma menina talentosa, uma cantora excepcional e nós estamos juntos, sim, mas por conta de um trabalho lindo que nos une, o clipe ‘Inesquecível’”, declarou.

Segundo a colunista, os dois teriam se aproximado após o ataque de haters sofrido pela cantora. Luan teria a aconselhado neste momento difícil e, assim, teriam passado a se falar e a se encontrar com frequência.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Luan Santana e Giulia Be têm parceria profissional

Os cantores lançaram juntos, em outubro, a música “Inesquecível“. No dia 29 do mesmo mês, Giulia Be publicou um vídeo em seu Instagram comemorando o sucesso com uma “dancinha” ao lado de Luan Santana. Há cinco dias, compartilhou um vídeo cantando ao lado dele. “Vocês pediram e a nossa versão de água com açúcar, que passou no Altas Horas, está disponível no meu canal do youtube. Marca aqui alguém que precisa dessa sofrência hoje. Eu também estava precisando”, escreveu na legenda.

Giulia tem 21 anos e conta com o hit “Menina Solta”. Em uma postagem de dois dias atrás, em que aparece no chuveiro, recebeu comentário falando sobre estar solteira e o curtiu, criando especulações sobre fim do namoro com o cantor e modelo Eduardo Chady.

https://www.instagram.com/p/CHi60FbneNy/