Luana Piovani e Rodrigo Santoro foram par romântico em novela; relembre

No início de 2022, Luana Piovani falou abertamente sobre a traição que marcou o fim no relacionamento com Rodrigo Santoro há mais de 20 anos. O casal ficou junto entre 1997 e 2000, e durante esse período, contracenaram juntos no folhetim Suave Veneno (1999). Abaixo, relembre o namoro de Luana Piovani e Rodrigo Santoro e seus personagens na novela

Luana Piovani e Rodrigo Santoro estiveram em Suave Veneno

Os atores Luana Piovani e Rodrigo Santoro estiveram na novela Suave Veneno, exibida entre janeiro e setembro de 1999 na Globo. Os dois já eram namorados na época.

Na trama, Santoro interpretou Eliseo, um artista plástico que se mudou para o Rio de Janeiro para tentar prosperar na carreira, mas o plano acaba não dando certo. Ao longo da novela, ele conhece Eleonor (Irene Ravache), uma mulher que lhe dá apoio.

O artista acaba vivendo um triângulo amoroso com seu incentivadora e com a filha dela, Márcia Eduarda, papel que ficou à cargo de Luana Piovani.

A personagem de Piovani tem mais duas irmãs, Maria Regina (Letícia Spiller) e Maria Antônia (Vanessa Lóes). Ao contrário das outras duas moças, Márcia espera encontrar um grande amor para dar um novo rumo para a sua vida. Ela se apaixona por Eliseo, sem saber que ele também está envolvido com sua mãe.

No final da novela, o jovem artista se envolve em um esquema de falsificação de quadros com Marcelo (Fulvio Stefanini) e é condenado a cumprir 18 meses de prisão. Ao sair da cadeia, Márcia, com quem o rapaz tinha terminado o relacionamento, está à sua espera.

Atores namoraram por três anos

O namoro de Luana Piovani e Rodrigo Santoro começou em 1997 e foi bastante exposto pela mídia. O relacionamento durou três anos e chegou ao fim quando Piovani foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel durante o Carnaval de Salvador em 2000. Na época, a foto da traição estampou a capa da revista Contigo!

Duas décadas após o término, Piovani respondeu um seguidor no Instagram que a questionou se ela se arrependia de ter traído Rodrigo Santoro publicamente. “Me arrependo de ter sentido culpa e carregado por tanto tempo uma cruz imensa. Pena que a maturidade leva tempo a chegar. Eu, inocente, não sabia de nada” escreveu a famosa.

Em 2015, em entrevista à Playboy, a atriz já havia revelado que Santoro também a traiu durante o namoro, mas ela só descobriu depois do término.

