Luciana Vendramini conta detalhes de ensaio nu e fala da família de Huck

Na última terça-feira (12), Luciana Vendramini, de 50 anos, participou de uma live comandada pelo apresentador Lucas Hit, no Instagram ‘Clube da Vip’, e falou sobre sua relação com a família de Luciano Huck, no fim da década de 1980. No bate-papo, ela revelou detalhes de um ensaio nu e falou sobre ajuda que teve da família do apresentador do programa ‘Caldeirão do Huck’.

Luciana Vendramini e a relação com a família Huck

A modelo e atriz relembrou uma situação difícil que passou quando foi convidada para posar nua para a revista Playboy em 1989. Segundo ela, o primeiro ensaio transformou sua vida e fez com que recebesse muito assédio, mas justamente por essa repercussão, se sentiu insegura para realizar novamente. Mas, ela relata que recebeu ajuda e compreensão do padrasto de Luciano Huck.

“Em 1989, faria um ensaio para a Playboy, assinado pelo Bob Wolfenson. Na época, admito, fiquei meio besta. Sempre que iam marcar o ensaio, eu dava uma desculpa, falava que estava menstruada, com dor de barriga, dor de cabeça… Cheguei a fazer a foto para a capa, mas não desmarcava o ensaio para o recheio da revista. Um dia, o pessoal me chamou para ir até a redação explicar o que estava acontecendo”, disse ela.

Para Luciana Vendramini, o sucesso do primeiro foi algo surreal que ela acabou desencorajando para o segundo, já previsto em contrato. “Tive um anjo na minha vida, o jornalista Mário Andrade, pai do Fernando Andrade, irmão do Luciano Huck. Ele era o diretor de redação da Playboy. Cheguei na sala dele chorando, disse que tinha muita vergonha, muita timidez. Expliquei que não queria. Ele chamou a secretária, pediu o contrato e rasgou”, contou Luciana Vendramini, afirmando que nunca havia contado essa história publicamente em ocasiões anteriores.

Segundo a atriz, a atitude de Mário e a quebra contratual, sem a necessidade de pagar multas, foi importante para que seguisse em sua trajetória profissional. “O Mário era um cara muito amoroso e o Luciano [Huck] era muito meu amigo na época. O Mário e a mulher, Marta, me acolheram muito”, completa.

Relembre a carreira da atriz

Luciana Vendramini é uma atriz e também modelo brasileira conhecida por viver a Jade da novela “Vamp” (1991). No começo da carreira, fez teste para ser Paquita do programa infantil “Xou da Xuxa”, no qual chegou a ser finalista. Em 1987, ela participou do concurso Garota do Fantástico, no programa “Fantástico”, da TV Globo. Nesta época Luciana foi convidada por um produtor para realizar um teste para se tornar modelo, no qual foi aprovada e passou a realizar diversos trabalhos na área, fotografando para editoriais de modas.

Na telinha, Luciana participou de “Malhação” (1995), interpretando o personagem Paulinho. No mesmo ano, ela atuou em “Você Decide”. Viveu a personagem Marita na novela “O Rei do Gado”, além de participar dos episódios de “Sai de Baixo”. Ainda na dramaturgia, atuou em “Você Decide”, “Malhação”, “O Rei do Gado” e “Sai de Baixo”. Em 2011, ela esteve na novela “Amor & Revolução” (SBT), protagonizou cena beijo com Giselle Tigre, muito comentada na época. Em 2018, atuou como Solange da novela “Espelho da Vida”. Além das emissoras de televisão, ela também tem passagens pelo cinema em filmes como “O Casamento dos Trapalhões” e “O Primata Poliglota”, “Cirandar”, “Ruanita” e entre outros.

