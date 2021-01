Grazi Massafera e Caio Castro desmentem boato com nova foto

Na madrugada desta quarta-feira (13) um assunto tomou as redes sociais: os boatos de que Grazi Massafera e Caio Castro teriam terminado o namoro. A especulação aconteceu depois que alguns fãs dos atores perceberam que algumas fotos do casal “sumiram” do Instagram de Grazi. No entanto, a atriz negou os boatos e criticou a divulgação da notícia de que teria terminado o relacionamento chamando o assunto de fake news.

Grazi Massafera e Caio Castro terminaram?

O que rolou? O possível término do casal fez barulho nas redes e passou a madrugada e manhã desta quarta-feira (13) nos trends topics (assuntos mais comentados) do Twitter. Mas afinal, eles terminaram mesmo? Grazi negou.

Grazi Massafera citou uma foto que publicou com o namorado Caio Castro em junho de 2020 e escreveu em um stories no Instagram: “fake news na madrugada”. “Gente, vamos dormir”, criticou a ex-BBB.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em seguida, a atriz mudou o assunto e contou que tinha terminado de assistir a série da Netflix The Crown: “que série maravilhosa”.

Leia também – BBB: relembre os brothers que se deram bem após o reality

Caio Castro também falou sobre o assunto

O ator também se pronunciou sobre o assunto do momento, Caio Castro citou o story publicado por Grazi Massafera e escreveu: “contando os dias para você chegar aqui no paraíso”. “Tem fofoca de gente aí que tá mais interessante ein”, completou o global.

Casal assumiu romance em 2020

Grazi Massafera e Caio Castro começaram a se relacionar no ano passado. Eles fizeram uma viagem e passaram por diversos países juntos. Com uma foto publicada no começo de 2020, o casal confirmou publicamente que estavam juntos.

Veja também:

Brumar de volta? Neymar desarquiva fotos com Bruna Marquezine

Henri Castelli é agredido e fratura mandíbula; entenda o que aconteceu

8 motivos que explicam o amor e ódio com Mulher-Maravilha 1984

BBB: Relembre 6 vezes em que o Big Fone tocou no reality