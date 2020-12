Ludmilla posa nua nas Maldivas em viagem com esposa

A cantora Ludmilla realizou um sonho ao ir para as Ilhas Maldivas com a família. Por isso, ela dividiu com os seguidores um pouco da viagem ao lugar paradisíaco. Ousada, ela,que é casada com Brunna Gonçalves, postou fotos nua.

Desfrutando do lugar dos sonhos, a dona do hit ‘Rainha da Favela’, surgiu como uma Eva no paraíso, e ficou completamente nua. Em sua publicação no Instagram, a artista estava se cobrindo apenas com a ajuda dos cabelos e da guitarra.

Ainda no clique, Ludmilla estava em cima de um tipo de rede, onde o mar fica logo abaixo. Na legenda, ela despistou a sensualidade das imagens, e escreveu: “Se eu fizesse uma live hoje, que música você gostaria que eu cantasse? Sei lá, só pensando aqui…”.

Cantora quase perde peruca nas Maldivas

Embora estivesse no lugar luxuoso, com diárias que podem passar de R$19 mil, a famosa passou por um perrengue. Neste sentido, ela foi mergulhar na piscina, mas o inesperado aconteceu.

Ao descer um toboágua, ela caiu, e quando foi se levantar, sua lace saiu imediatamente. Em seus Stories, a estrela registrou um momento divertido. A mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, gargalhou com a situação.

Qual hotel de luxo Ludmilla ficou?

Disposta a investir na viagem, Ludmilla ficou hospedada no luxuoso Hard Rock Hotel Maldives, local que é destino de vários artistas e famosos pelo mundo. Por lá, ela chegou a fazer uma tour pelo quarto gigantesco que ficou com a família, chamado ‘Rock Star’.

Em seus Stories do Instagram, mostrando o resort de luxo, ela comentou: “Isso aqui é quase uma casa nas Maldivas. Nem nos meus melhores sonhos achei que estaria aqui, e ainda no melhor quarto”. Além disso, a vista é para o azul-claro do Oceano Índico. Além disso, são mais de 1000 ilhas, que formam a nação.

